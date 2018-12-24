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      Протести у Франції: мітингувальники напали на 3 поліцейських, один із них дістав зброю – відео

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      У Франції мітингувальники напали на 3 поліцейських, один із них дістав зброю
      У Франції мітингувальники напали на 3 поліцейських, один із них дістав зброю / Фото з відкритих джерел

      У Парижі під час протестів "жовтих жилетів" учасники акції напали на трьох поліцейських-мотоциклістів. Один з них дістав вогнепальну зброю, щоб відлякати натовп.

      Відео інциденту поширили у соцмережах.

      Читайте також: Протести у Франції: кількість загиблих збільшилася

      У суботу, 22 грудня, шоста хвиля протестів "жовтих жилетів", які вимагають відставки уряду та зменшення податків, переросла в сутички з поліцією в Парижі. Відомо, що на Єлисейських полях троє поліцейських змушені були втікати від мітингувальників, які кидали в них бруківку та інші предмети.

      Більше того, на відео можна побачити, як один з поліцейських ненадовго дістав свій пістолет і направив його на учасників акції "жовтих жилетів". Після цього коп поїхав на мотоциклі, а двоє його колег поїхали на іншому. Третій мотоцикл залишився на землі.

      Пізніше на місце інциденту прибули додаткові сили поліції, які відтіснили протестувальників. Тоді поліцейський повернувся, аби забрати свій мотоцикл.

      Відомо, що влада виправдовує дії офіцера і заявляє, що він правильно діяв.

      Це дозволило отримати хвилину паузи, яка дозволила моїм колегам безпечно покинути місце події. Це тактика стримування,
      – прокоментував Рокко Контенто з французького поліцейського союзу Unite FGP.

      Однак Контенто назвав цей крок винятковим, він сказав, що поліцейському дозволено дістати зброю, якщо йому загрожують фізично. До слова, уряд Франції запропонував видати премію розміром у 300 євро поліцейським, які беруть участь у стримуванні протестів "жовтих жилетів".

      Все ж участини акції заявляють про непропорційні дії поліції, включаючи численні побиття, які також зафіксовані на відео. Унаслідок зіткнень постраждали сотні людей, в основному учасники протесту, а також співробітники поліції і журналісти.

      Дивіться відео інциденту між поліцейськими та протестувальниками у Франції.

      Нагадаємо, що у Франції відбуваються протести "жовтих жилетів". Зокрема, 8 грудня у Парижі поліція застосувала сльозогінний газ та відтіснила щитами демонстрантів, відомих як "жовті жилети". Також вперше з 2005 року на вулиці Парижа вивели бронетранспортери. На вулицях міста з'явилися перші барикади, все місто затягнуло їдким чорним димом. Аби відгородитись від поліцейських, протестувальники використовують сміттєві баки, бетонні плити та навіть дерева.

      Хто такі "жовті жилети" і чому вони протестують?Це водії, які протестують проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник в соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.

      Теги: Поліція Новини політики Протести "жовтих жилетів" Протести Новини Франції Пальне
      Джерело: 24 Канал
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