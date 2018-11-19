Протести у Франції: учасники акції блокують сховища з пальним

У Франції третій день тривають акції протесту "Жовті жилети" проти подорожчання пального. Учасники руху почали блокувати сховища із паливом.

Про це повідомляє Le Figaro.

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Протестувальники заблокували сховища нафтової компанії Total на заході країни у комуні Верн-сюр-Сеш поблизу міста Ренн.



Протести у Франції тривають/ Джерело: Lefigaro

Учасники акції не дозволяють проїзд вантажівок, але легкові автомобілі пропускають.

Les #GilletsJaunes tiennent un barrage filtrant aux ronds-points du dépôt pétrolier de Vern-sur-Seiche depuis dimanche soir.

Les voitures passent mais les poids-lourds sont retenus pic.twitter.com/jJ4h93fyZm — France 3 Bretagne (@france3Bretagne) November 19, 2018

Мітингувальники блокують основні автошляхи по всій країні. Крім того, внаслідок протестів трафік майже заблокований, величезні затори в напрямку Париж-Ренн.

Нагадаємо, що у масштабних акціях протесту у Франції проти підвищення цін на паливо на вихідних взяли участь майже 300 тисяч осіб, які паралізували трафік навколо більш ніж 2 тисяч стратегічних об'єктів. Кількість постраждалих значно зросла, а уряд досі не йде на поступки.

Чому протестують "жовті жилети"?Водії протестують проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник в соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.