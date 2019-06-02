Протести у Харкові: сутички з поліцією та потрощений пам'ятник маршалу Жукову – фото та відео

Активісти знову звалили пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову. Перед цим відбувалися сутички між поліцією і пікетувальниками на акції протесту проти з'їду партії Кернеса і Труханова, що триває у Харкові 2 червня.

Телеканал "UA:Харків" вів пряму трансляцію з місця подій, фото та відео протестів, бійки з поліцією та знесення пам'ятника маршалу Жукову опублікували користувачі соцмереж.

Читайте також: З'їзд партії Кернеса і Труханова пікетують громадські активісти: перші фото та відео

На пікеті активістів громадських організацій проти з'їзду партії мерів Харкова та Одеси Геннадія Кернеса та Геннадія Труханова поліція намагалася розігнати протестувальників із застосуванням спецзасобів.

Дивіться фото та відео подій у Харкові, які опублікували свідки в соціальних мережах:

В Харкові сьогодні все як у 2014 - сепарський з'їзд в палаці спорту, на що реагують харків'яне. Пам'ятник Жукову повалений. pic.twitter.com/3cKmBi25wH — Катерина Яресько (@kattyfun1) 2 июня 2019 г.

У Харкові щойно скинули пам'ятник Жукову pic.twitter.com/A8GOYjejWy — StudMedia (@StudMedia) 2 июня 2019 г.

Протести розпочалися біля Палацу Спорту у Харкові, де мав відбуватися з’їзд партії "Довіряй ділам" Кернеса й Труханова. За якийсь час частина активістів пішли до пам'ятника Жукову (розташований за декілька сотень метрів від Палацу Спорту) і взялася його зносити. Правоохоронці спробували перешкодити цьому, але безрезультатно.

Чому протестують у Харкові?На думку організаторів акції, з'їзд є "спробою реваншу колишніх членів "Партії регіонів". "Місце для його проведення обрано не випадково, адже 22 лютого 2014 року саме у Палаці Спорту в Харкові відбувався "антімайданівський" з'їзд депутатів південно-східних областей і Криму за участі Кернеса, тодішнього голови Харківської ОДА Михайла Добкіна, народних депутатів від "Партії регіонів" Олега Царьова, Вадима Колесніченка, глави "Оплоту" Євгена Жиліна та інших", – пояснили організатори акції.

Наразі у поліції повідомили, що правоохоронці нікого не затримували і що є один постраждалий – учасник з'їзду, якого, начебто, вдарили.