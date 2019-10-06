Протести у Києві: на Майдан вийшли 10 тисяч осіб

Протести через форму Штайнмаєра 6 жовтня відбулись у понад 30 містах України. У Києві на Майдан Незалежності вийшли понад 10 тисяч осіб.

За порядком на вічі стежили правоохоронці, про це пресслужба МВС України повідомила на своїй твітер-сторінці.

Про все: "Зупинимо капітуляцію": у містах України відбуваються віча проти формули Штайнмаєра

Порушень під час акції не зафіксували. Учасники віче "Зупинимо капітуляцію" після Майдану згодом пішли до будівлі Офісу Президента, Верховної Ради та Кабміну.

На службу заступили 300 поліцейських, у тому числі співробітники поліції діалогу, та військовослужбовців НГУ. Наразі на Майдані Незалежності перебуває близько 10 тисяч осіб,

– мовиться у повідомленні.

Правоохоронці стежать за порядком під час заходів на Майдані Незалежності



На службу заступили 300 поліцейських, у тому числі співробітники поліції діалогу, та військовослужбовців НГУ.



Наразі на Майдані Незалежності перебуває близько 10 тисяч осіб. Порушень не зафіксовано. pic.twitter.com/wJmecipF3a — МВС України (@MVS_UA) October 6, 2019

Віча пройшли і в інших містах України – зокрема, у Львові, Харкові, Тернополі, Запоріжжі, Херсоні, Івано-Франківську, Дніпрі, Чернцях, Вінниця та низці інших.

Коли ще відбулись акції "Ні капітуляції"?

У середу, 2 жовтня українці вийшли з протестами на Майдані Незалежності у Києві, в центрі Львова, Харкова та в інших містах. Учасники протестів тоді також виступали проти погодження Україною тексту формули Штайнмаєра і назвали це "капітуляцією перед Росією".

Формула Штайнмаєра: що треба знати

Україна на неї погодилась. Представник України в ТКГ передав представнику ОБСЄ Мартіну Сайдіку лист, у якому держава погоджується із формулюваннями формули Штайнмаєра. Їх раніше узгодили радники глав держав нормандського формату.

Відповідно до формули, тимчасовий закон про особливий статус Донбасу починає діяти після того, як в ОРДЛО відбудуться місцеві вибори.

Ці вибори повинні відбутись згідно з Конституцією та законодавством України. Ключове значення тут має і публікація звіту ОБСЄ про те, що вибори відбулися за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів.

Президент Володимир Зеленський наголошує – це не капітуляція. Він пояснив українцям, що ніяких виборів на Донбасі не може бути, якщо "там будуть будь-які війська".

Глава держави також зазначив, що тепер зникли останні перепони до проведення саміту в нормандському форматі.

Зазначимо, точної дати саміту у нормандському форматі немає. Попередньо він мав відбутись у вересні, але тоді усе зірвала російська сторона.

Зазначимо, точної дати саміту у нормандському форматі немає. Попередньо він мав відбутись у вересні, але тоді усе зірвала російська сторона.