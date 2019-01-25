Протести у Венесуелі: США терміново запросили засідання Радбезу ООН
США запросили засідання Ради безпеки ООН найближчим часом, щоб обговорити поточну кризу у Венесуелі.
Там не стихають багатотисячні протести, в ході яких мітингувальники вимагають усунення від влади нинішнього президента країни – диктатора Ніколаса Мадуро.
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Європейські лідери та США підтримують народ Венесуели і також не визнають Мадуро легітимним президентом країни. Однак, вони підтримують лідера опозиції Хуана Гуайдо, який нещодавно і оголосив себе президентом країни.
Сполучені Штати запросили зібрати засідання Ради безпеки ООН щодо цього питання вже завтра, 26 січня, о 9 ранку.
Що відбувається у Венесуелі:
- Мітингувальники у Венесуелі на багатотисячному протесті намагаються скинути диктатора Ніколаса Мадуро. Він був на чолі країни останні 5 років та знову оголосив про свою перемогу на чергових виборах у 2018 році.
- Тим часом лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе "тимчасовим президентом" країни, після чого президент США Дональд Трамп заявив, що визнає його як "тимчасового президента". Також свою підтримку лідеру опозиції висловили Канада, Колумбія, Парагвай, Бразилія, Чилі та Перу.
- В ході сутичок із поліцією під час протестів вже загинуло щонайменше 16 людей.
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Україна підтримує громадян Венесуели у їх позиції, а глава МЗС Клімкін навіть порівняв події із тими, що мали місце під час Революції Гідності в Україні.
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А от Володимир Путін висловив свою підтримку Ніколасу Мадуро, якого і хочуть скинути венесуельці. Про це президент РФ заявив у телефонній розмові із венесуельським диктатором.
Дивіться відео про протести у Венесуелі: