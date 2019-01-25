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      Протести у Венесуелі: США терміново запросили засідання Радбезу ООН

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      Протести у Венесуелі
      Протести у Венесуелі / Getty Images

      США запросили засідання Ради безпеки ООН найближчим часом, щоб обговорити поточну кризу у Венесуелі.

      Там не стихають багатотисячні протести, в ході яких мітингувальники вимагають усунення від влади нинішнього президента країни – диктатора Ніколаса Мадуро.

      Читайте також: Переворот у Венесуелі: Путін поговорив із Мадуро та заявив про підтримку диктатора

      Європейські лідери та США підтримують народ Венесуели і також не визнають Мадуро легітимним президентом країни. Однак, вони підтримують лідера опозиції Хуана Гуайдо, який нещодавно і оголосив себе президентом країни.

      Сполучені Штати запросили зібрати засідання Ради безпеки ООН щодо цього питання вже завтра, 26 січня, о 9 ранку.


      Що відбувається у Венесуелі:

      Дивіться відео про протести у Венесуелі:

       

      Теги: Новини політики Новини США Венесуела ООН
      Джерело: 24 Канал
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