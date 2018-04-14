Протести у Вірменії: демонстранти увірвались в редакцію радіо (онлайн-трансляція)

14 квітня у столиці Вірменії тривають протести опозиції. Протестувальники увірвались у будівлю Громадського радіо у центрі Єревана.

Учасники ходи виступають проти висунення на пост прем'єр-міністра країни Сержа Саргсяна.

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Після рішення ради Республіканської партії про затвердження Саргсяна як кандидата на пост глави уряду, демонстранти вирішили організувати ходу центральними вулицями Єревана.

Поліцейські, які чергували біля будівлі Громадського радіо, не змогли перешкодити демонстрантам.

Приблизно сотня протестувальників проникли в будівлю. Група демонстрантів розташувалася в одній зі студій радіо.

Дії демонстрантів очолює лідер опозиційної партії "Громадянський договір" Нікол Пашинян. Він зажадав вивести його у прямий ефір на радіо.

На Громадському радіо йому відмовили, він вийшов у прямому ефірі радіостанції "Свобода".

Демонстранти виступають проти продовження влади лідера правлячої Республіканської партії Вірменії Сержа Саргсяна.

Дивіться онлайн-трансляцію протестів у Єревані: