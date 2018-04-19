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ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Протести у Вірменії: в Єревані блокують будівлю уряду

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Протести у Вірменії тривають з 13 квітня
Протести у Вірменії тривають з 13 квітня / Getty images

У столиці Вірменії продовжуються багатолюдні протести проти призначення колишнього президента країни Сержа Саргсяна прем'єр-міністром.

Протести під проводом опозиції почались 13 квітня.

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Вранці четверга протестувальники заблокували третій корпус будинку уряду в Єревані, інформує "Радио Азатутюн".

Правоохоронці, подекуди застосовуючи силу, намагались відтіснити демонстрантів від входу в будівлю, яка розташована на вулиці Вардананц.

Під час штовханини з силовиками кілька мітингувальників було затримано. Поліція повідомляє про понад 20 затриманих.

Вірменія Єреван протести

Протести у Вірменії

Як пише News.am, від ранку 19 квітня акції протесту зосередились в урядовому кварталі вірменської столиці. До того поліцейські відгороджували будівлю уряду кордоном.

На 19 квітня заплановане перше засідання уряду Вірменії під головуванням нового прем'єр-міністра, екс-президента Сержа Саргсяна.

Лідер опозиції Нікол Пашинян закликав блокувати роботу Кабінету міністрів і не дозволяти нікому входити в будівлю.

Нікол Пашинян Вірменія опозиція
Лідер опозиції Вірменії Нікол Пашинян

У понеділок, 16 квітня, розпочались масові сутички в Єревані. Учасники акції виступали проти призначення на посаду прем'єр-міністра Вірменії екс-президента Сержа Саргсяна. Та, попри це, Саргсян таки став прем'єр-міністром країни.

Чому розпочалися протести у Єревані? На недавній президентських виборах у Вірменії перемогу здобув Армен Саркісян. Після його інавгурації країна остаточно перейшла від президентської республіки до парламентської, тому фактично очільником держави стає прем’єр-міністр.

14 квітня керівна Республіканська партія Вірменії затвердила колишнього президента Сержа Саргсяна (2008-2018) кандидатом на посаду очільника уряду. У Єревані розпочались масові акції протесту через це призначення.

Теги: Новини Вірменії протести Сутички
Джерело: 24 Канал
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