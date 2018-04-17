Протести у Єревані: до парламенту стягнули водомети та бронетехніку

У вівторок, 17 квітня, у вірменському парламенті має відбутися голосування щодо кандидатури екс-президента Сержа Саргсяна на посаду прем'єра Вірменії.

Саме це і стало причиною масштабних протестів у Єревані, які тривають від учора, 16 квітня.

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Нагадаємо, у протестних акціях вже постраждали щонайменше 46 людей, серед них – шестеро поліцейських. На заклик лідера мітингарів люди намагалися прорвати кордон правоохоронців. У відповідь ті застосували сльозогінний газ та шумові гранати. Активісти вимагають не призначати Саргасяна на посаду прем'єра, адже це порушує Конституцію, тому що політик вже відбув два терміни в якості президента країни.

Відтак, аби не допустити нових зіткнень, поліція стягнула туди до парламенту спецтехніку.

Як повідомляє російське інформаційне агентство REGNUM, місцеві правоохоронці заявили, що готові розігнати "незаконну акцію протесту опозиції".

Попереджаємо організаторів мітингу не продовжувати незаконні збори, щоб поліція змогла уникнути виконання свого обов'язку щодо застосування спеціальних заходів щодо розгону зборів,

– зазначили у поліції Вірменії.

Відео нічних сутичок з поліцією в Єревані