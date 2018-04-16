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ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Масові протести у Єревані: є перші потерпілі

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Протести проти призначати екс-президента країни Сержа Сарґсяна прем’єр-міністром у Єревані
Протести проти призначати екс-президента країни Сержа Сарґсяна прем’єр-міністром у Єревані / Соцмережі

У столиці Вірменії Єревані між протестувальниками та правоохоронцями сталися сутички, оскільки перші намагалися прорвати поліцейський кордон на проспекті Баграмяна. У результаті поліція застосувала шумові гранати та сльозогінний газ. Повідомляється про потерпілих із обох сторін.

Як повідомляє місцеве видання armtimes.com, наразі співробітники вірменської поліції почали звозити туди на водометні машини.

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Єреван, протести, поліція, водомети
Водометні машини на проспекті Баграмяна у Єревані

Крім того зазначається, що лідер протестного руху Нікол Пашинян, який раніше, намагаючись пройти через колючий дріт до будівлі парламенту, отримав травми обличчя та рук, уже повернувся з лікарні до мітингувальників.

Єреван, протести, Пашинян, опозиція
Лідера протестного руху Нікол Пашинян отримав травми обличчя та рук, але вже з ним все гаразд

За останньою інформацією, він разом зі своїми соратниками проводить закриту нараду в офісі партії "Світла Вірменія", який також розташовується на проспекті Баграмяна, а опісля має розпочатися мітинг.

Читайте також: У Єревані масові акції протестів: почалися сутички активістів з поліцією

Наразі у Єревані повністю паралізовано дорожній рух і закрито десятки вулиць.

Єреван, протести, поліція, водомети

За деякими даними, серед протестувальників було помічено російських пропагандистів.

Додамо, що протести відбуваються не лише у столиці, а й у Ванадзорі – третьому за величиною місті країни, передає "Радіо Свобода".

Тут десятки студентів оголосили страйк і маршем дійшли до центральної площі міста, скандуючи "Ми будуємо наше майбутнє!"

Вірменія, протести, Ванадзорі , Єреван, Саргсян
Протести охопили ще одне вірменське місто – Ванадзорі

Також лунали інші гасла та учасники акції закликали перехожих приєднатися до них.

Чому розпочалися протести у Єревані? Нещодавно у Вірменії відбулися президентські вибори, на яких перемогу здобув Армен Саркісян. Після його інавгурації Вірменія остаточно перейшла від президентської республіки до парламентської, тому новим очільником держави стає прем’єр-міністр.

14 квітня керівна Республіканська партія затвердила колишнього президента Сержа Саргсяна (2008-2018) кандидатом на посаду очільника уряду. З цим не погодилися декі опозиційні політсили, зокрема і лідер партії "Громадянський договір" Нікол Пашинян, відтак Єреваном прокотилися протестні акції.

16 квітня Республіканська партія Вірменії і партія "Дашнакцутюн" вже висунули Сержа Саргсяна на посаду прем'єр-міністра. Такий крок з боку влади ще більше посилив протестні настрої. У результаті розпочалися сутички між протестувальниками та поліцією. Крім того, мітингувальники увірвалися до будівлі Громадського радіо Вірменії в центрі Єревану та заблокували кілька станцій метро.

Теги: Новини політики Єреван Новини Вірменії протести
Джерело: 24 Канал
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