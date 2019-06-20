Ректор КНУ приїхав до студентів на протест та звільнив Портнова: фото та відео

Ректор КНУ Леонід Губерський пізно ввечері приїхав до студентів, які вийшли на акцію протесту проти повернення до вишу скандального Андрія Портнова.

Після розмови зі студентами та активістами ректор пообіцяв звільнити Андрія Портнова з роботи, а також перепросив за його призначення, пишуть на каналі "Ні Портнову в КНУ" у Telegram.

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Спочатку учасники акції зібралися біля будівлі університету, згодом зайшли всередину. Ректора вони там не застали і заявили про намір чекати, доки він не з’явиться. Згодом Губерський також підписав наказ про звільнення.

Текст указу зачитав представник профспілки студентів вишу, у ньому йдеться, що призначення Портнова на посаду викладача юридичного факультету від 1 березня 2019 року скасовано.

На скандал із поверненням Портнова до КНУ відреагув заступник міністра юстиції України Сергій Пєтухов.

Вітаю рішення ректора КНУ пана Губерського скасувати свій наказ про призначення пана Портнова завідувачем кафедри конституційного права,

– пише він.

Хто хотів повернути Портнова в КНУ?

Сам ректор. Нещодавно він поновив Портнова на посаді без конкурсу. Тож з 1 вересня 2019 року той повинен приступити до роботи. Портнов працював на кафедрі конституційного права юридичного факультету в КНУ імені Шевченка з 2009 по 2014 рік, допоки його не звільнили.

Студентів КНУ така звістка обурила, тому вони вирішили протестувати. Організатори акції закликали студентів, працівників, викладачів і випускників КНУ "стати на захист честі і репутації свого університету".

Протест під КНУ/ фото 24 канал

Сам Портнов на протест реагує зухвало.

Послухав озвучені на мітингу проти Портнова тези і наскільки з ними згоден, що цілком приєднуюсь до сказаного. Розділяю висловлену стурбованість, тепер і сам виступаю проти Портнов,

– написав він у своєму Telegram-каналі.

Тако він заявив, не поновлювався на посаді професора, а був наново прийнятий.

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Важливо: Хто такий Андрій Портнов: біографія і чому він не подобається студентам

Що відомо про Андрія Портнова?Був заступником голови Адміністрації Президента часів Януковича. Займався питаннями судової вертикалі й переписуванням Кримінально-процесуального кодексу. Тиснув на суддів, спонукаючи їх ухвалювати необхідні рішення. Портнов – розробник скандальних "диктаторських законів", схвалених парламентом 16 січня 2014 року, які обмежували конституційні права українців і були скеровані проти Євромайдану.



Після Революції Гідності виїхав до Росії, а згодом переїхав до Австрії. У 2015 році ГПУ відкрила справу проти Портнова за підозрою у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем; зловживанні владою або службовим становищем. Портнов перебував під санкціями Євросоюзу, але його ім’я вилучили із санкційного списку, коли Портнов виграв суд "Портнов проти Ради ЄС". 19 травня 2019 року Портнов повернувся в Україну.

заступник міністра юстиції України Сергій Пєтухов.