Масові затримання у Москві та геніальний винахід українських студентів – топ-5 відео тижня

24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

Протести в Москві

У Москві на масштабній акції протесту через недопуск до місцевих виборів незалежних кандидатів затримали вже понад тисячу осіб. Під мерію звезли десятки автозаків, бо правоохоронці жорстоко затримують демонстрантів: у декого поламані кінцівки, комусь розбили голову.

Дивіться відео про масові затримання росіян через протести:

Харківські студенти створили тротуарну плитку, яка світиться

Харківські студенти розробили тротуарну плитку, що світиться вночі. Протягом дня поверхня заряджається від сонця, а вже із настанням сутінків випромінює світло. Ця плитка майже втричі дешевша за аналоги, її вартість становить до 400 гривень за одиницю. Ба більше, вона не втрачає своїх властивостей з часом. Розробники сподіваються, що проект дозволить покращити освітлення вулиць і зменшить кількість ДТП.

Дивіться відео про те, як працює винахід українських студентів:

Рекордна спека у Європі

Європу накрила нова хвиля спеки. У зоні високих температур опинилися Франція, Бельгія, Іспанія, Нідерланди, Велика Британія і Німеччина. Національні уряди приготувалися до аномальної спеки.

Дивіться відео про те, чи стане така спека нормою:

Фотограф і тамада у складі "Слуги народу"

Більшість старих політиків не потрапила до Верховної Ради за мажоритарними округами, адже здебільшого перемогу здобули нові обличчя. Деякі з них ніколи не мали жодного відношення до політики. Експерти прогнозують, що ейфорія від перемоги мине дуже швидко, як тільки новообрані нардепи зайдуть до парламенту та зрозуміють, що таке українська політика. А допоможуть їм в цьому старі політичні сили, які теж проходять до парламенту.

Дивіться відео про те, хто з розважальної сфери зайде у Раду:

Дві хресних ходи у Києві

Українська православна церква Московського патріархату святкувала 1031-річниці Хрещення України-Русі 27 липня. Урочистості відбулися на Володимирській гірці. А ось Православна церква України провела свою хресну ходу у неділю, 28 липня.

Дивіться відео зі святкування прихожан ПЦУ: