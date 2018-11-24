Протести в Парижі: поліція застосувала водомети та сльозогінний газ
У суботу, 24 листопада, у Парижі правоохоронці застосували водомети та сльозогінний газ проти "жовтих жилетів" – демонстрантів, що протестують проти підвищення акцизних ставок на пальне.
Про це повідомляє AFP.
Протестувальники намагалися прорватися через поліцейські кордони, що розташовані поблизу Єлисейського палацу. Саме у відповідь на це поліція застосувала водомети та сльозогінний газ.
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В акції взяли участь кілька тисяч людей, одягнених в яскраво-жовті жилети. Правоохоронці додали, що серед протестувальників були й "ультраправі, які застосовували силу проти поліцейських".
Деякі демонстранти тримали плакати з надписами "Макрона у відставку" та "Макрон – злодій".
Хто такі "жовті жилети" і чому вони протестують? Це водії, які протестують проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух невдоволених зростанням цін на пальне виник у соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які кладуть під лобове скло автомобілів.
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