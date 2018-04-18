Протести в Єревані: демонстранти заблокували резиденцію прем'єр-міністра

Продовження протестів у Єревані. Демонстранти заблокували резиденцію прем'єр-міністра.

Про це повідомляє видання News.am.

Колона на чолі з лідером протестів Ніколом Пашиняном пройшла повз будівлю парламенту. І підійшла до самих воріт резиденції.

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Там Пашинян і заявив про початок блокади. Втім, закликав провести її без насильства. Під час його виступу охорону будівлі значно посилили.



Протести в Єривані під парламентом

Раніше Пашинян заявив про намір здійснити революцію з максимально короткий час. Подальші кроки, за його словами, вже обговорені і він представить їх в середу о 19:00 на мітингу на Площі Республіки.

Варто зазначити, що вже два дні на вулицях вірменської столиці проходять багатотисячні протести опозиції. Активісти навіть оголосили про початок "оксамитової революції". Та, попри це, екс-президент Вірменії Серж Саргсян таки став прем'єр-міністром країни. Активісти вимагали не призначати його на цю посаду. Вони переконані, що це порушує Конституцію. Адже політик уже відбув два президентські терміни. Рішення про його обрання в опозиції називають "захопленням влади".