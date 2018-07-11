Протести "євробляхарів" в центрі Києва: ексклюзивний фоторепортаж з-під Кабміну

Від ранку середи, 11 липня, власники автомобілів з іноземною реєстрацією заблокували центр Києва.

Під будівлею Кабінету міністрів вони влаштували "Акцію за захист і доступне розмитнення".

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Учасники акції заявляють, що вона буде безстроковою. Вони запалили кілька димових шашок, через що квартал затягнуло димом.

Окрім прийняття закону про розмитнення авто на іноземних номерах на вигідних умовах, пікетувальники вимагають відставки прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.

На пагорбі перед Кабміном розтягнули плакат із зображенням глави уряду. Учасники пікету тримають в руках прапори організації "Авто Євро Сила".

Ближче до обіду середи перед будівлею Будинку Уряду помітили чимало правоохоронців.