Протести "євробляхерів": блокування доріг триває, біля кордону продовжують палити шини

Біля пункту пропуску через державний кордон у напрямку Польщі "Краківець" від учора, 25 листопада, триває акція протесту водіїв автомобілів на європейських номерах.

Про це розповіла журналістка у прямому ефірі 24 каналу.

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За її словами, водії перекрили дорогу і не пропускають автівки. Вони вимагають зміни у нещодавно ухваленому законі, зокрема відхилення застави при перетині кордону. Також серед вимог – повернення норми про п'ятиденний безкоштовний транзит.

Протестувальники пропускають один автобус у годину. Люди, а особливо діти, стомилися і замерзли. Водії ж фур та вантажівок, що стоять у кілометрових заторах уже кілька діб і дуже стурбовані через простій, адже це для них означає значні фінансові втрати,

– розповіла кореспондентка.

І додала, що акція протесту – безстрокова. Мітингувальники запевняють, що стоятимуть до кінця – тобто, до того моменту, поки їхні вимоги не будуть виконані на державному рівні.



Пункт пропуску "Краківець" заблокований протестувальниками

Тож біля кордону продовжують горіти шини.

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що на Львівщині "євробляхери" заблокували чотири контрольно-пропускні пункти до країн Євросоюзу, зокрема у Краковці своє невдоволення висловлювали понад 1000 протестувальників.