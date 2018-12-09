Протести "жовтих жилетів" у Франції: близько двох тисяч осіб затримали, тисячу – кинули за ґрати

Внаслідок масових протестів "жовтих жилетів" у Парижі вже затримали 1723 демонстрантів, з них 1220 – заарештували.

Про це повідомляє AFP.

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Йдеться про затриманих під час акції, яка стартувала 8 грудня. За інформацією глави МВС Франції Крістофа Кастанера, на неї прийшли 125 тисяч мітингувальників.

VIDEO: Firefighters try to extinguish scooters and cars that were set on fire near the Champs Elysees in Paris, as the French capital was hit by violence in the latest "Yellow Vest" protests against President Emmanuel Macron pic.twitter.com/mrvv5nmARY — AFP news agency (@AFP) 9 грудня 2018 р.

Наразі відомо про 55 постраждалих у сутичках, серед них – троє поліцейських.

A total of 1,723 people are arrested across France with 1,220 ordered held in custody, during the latest round of "yellow vest" protests, the interior ministry says https://t.co/nNW00MdHIP pic.twitter.com/LraNYzRH6g — AFP news agency (@AFP) 9 грудня 2018 р.

Нагадаємо, 8 грудня у Парижі поліція застосувала сльозогінний газ та відтіснила щитами демонстрантів, відомих як "жовті жилети". Також вперше з 2005 року на вулиці Парижа вивели бронетранспортери.Також на вулицях міста з'явилися перші барикади, все місто затягнуло їдким чорним димом. Аби відгородитись від поліцейських, протестувальники використовують сміттєві баки, бетонні плити та навіть дерева. Крім того, під час демонстрації "жовтих жилетів" двоє поплічників російських окупантів на Донбасі Фабріс Сорлін та Ксав'єр Моро розгорнули "прапор" псевдореспубліки "ДНР". Обидва французи внесені до бази "Миротворця".

Хто такі "жовті жилети" і чому вони протестують?Це водії, які протестують проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник в соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.