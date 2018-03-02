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Протестувальники під Верховною Радою частково згортають наметове містечко

14:41, 2 березня 682 Читать новость на русском

В Києві протестувальники згортають частину наметів у містечку поблизу Верховної Ради, які були встановлені ще у вересні 2017 року. Так, станом на 13:00 п'ятниці кілька наметів біля площі Конституції в Маріїнському парку вже були зібрані.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначимо, що 1 березня до наметового містечка під будівлею парламенту було стягнуто велику кількість спецтехніки та силовиків. У партії "Рух нових сил" припускали, що, ймовірно, готується зачистка містечка, проте цього так і не трапилося.

"За рішенням руху "Звільнення" частина табору, яку раніше займав "Рух нових сил", звільняється від наметів", – сказав нардеп із фракції "Самопоміч", один з координаторів акції протесту Семен Семенченко.

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Політик додав, що табір зменшується в розмірах, і це пов'язано в тому числі з тим, що напередодні Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроект про Вищий антикорупційний суд.

"Ми прибираємо намети фактично до Грушевського, і чекаємо від парламенту подальшого виконання вимог", – наголосив Семенченко.

Наразі велика частина наметів надалі залишається в Маріїнському парку. Як і раніше розміщені намети і на вулиці Грушевського. Протестувальники також займають частину площі Конституції біля будівлі парламенту.

Теги: Новини України протести Новини Києва Верховна Рада Семен Семенченко
Джерело: 24 Канал
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