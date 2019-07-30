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      Протесты в России показали Украине, насколько важна свобода выбора

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      Подавление протеста в Москве
      Подавление протеста в Москве / Getty images

      В Москве из-за массовых беспорядков задержали более 1300 протестантов.

      Разгон демонстрации в России из-за выборов в Мосгордуму показал Украине насколько важна наша свобода выбора, насколько важен разрыв с РФ, и насколько дорого выбор обходится в дикой стране, где никакой свободы нет. Итак:

      – На выборах в Москве власти не допустили ни одного оппозиционного кандидата – только от правящих партий.

      Отсутствие какой-либо независимости: Россия – государство-изгой: реакция Украины на подавление протеста в Москве

      Не допустить к выборам легко – в России кандидат обязан собирать подписи граждан для своего выдвижения, и всегда можно найти, что какие-то подписи чему-то не соответствуют, причем нарушения обнаружены только у оппозиционеров.

      – В 12 миллионном городе на акцию протеста против лишения гражданских прав вышло около 10 тысяч человек.

      Не допустить к протестам легко – в России любые массовые мероприятия более одного участника требуют разрешения властей, и митинг не разрешили.

      – На митинге протеста против отказа гражданам в элементарных избирательных правах было задержано рекордное для РФ число протестующих – 1100 человек.

      – Лидер оппозиции Навальный, которого задерживают накануне всех протестных акций за организацию беспорядков, отравлен неизвестным химическим веществом прямо в своей тюремной камере.

      Навальний
      Олексей Навальний / Фото из сайта Олексея Навального

      – Теперь все протесты прекратились, общество сделало вид, что ничего не произошло.

      Вот такое государство хочет построить у нас Путин. Равнодушных, трусливых, несамостоятельных людей, недостойных называться гражданами, не понимающих свои права, и не стремящихся их получит. Вот что такое "русский мир". И с этим дикарством нам не по пути.

      Контрасты: Митинги в России и Украине: почувствуйте разницу!

      blog_ava
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      Автор: Юрій Бутусов
      Теги: Новини Росії Новини політики Протести опозиції Мітинги в Росії Публікації
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