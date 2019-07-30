Протесты в России показали Украине, насколько важна свобода выбора

В Москве из-за массовых беспорядков задержали более 1300 протестантов.

Разгон демонстрации в России из-за выборов в Мосгордуму показал Украине насколько важна наша свобода выбора, насколько важен разрыв с РФ, и насколько дорого выбор обходится в дикой стране, где никакой свободы нет. Итак:

– На выборах в Москве власти не допустили ни одного оппозиционного кандидата – только от правящих партий.

Отсутствие какой-либо независимости: Россия – государство-изгой: реакция Украины на подавление протеста в Москве

– Не допустить к выборам легко – в России кандидат обязан собирать подписи граждан для своего выдвижения, и всегда можно найти, что какие-то подписи чему-то не соответствуют, причем нарушения обнаружены только у оппозиционеров.