Протесты в России показали Украине, насколько важна свобода выбора
В Москве из-за массовых беспорядков задержали более 1300 протестантов.
Разгон демонстрации в России из-за выборов в Мосгордуму показал Украине насколько важна наша свобода выбора, насколько важен разрыв с РФ, и насколько дорого выбор обходится в дикой стране, где никакой свободы нет. Итак:
– На выборах в Москве власти не допустили ни одного оппозиционного кандидата – только от правящих партий.
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– Не допустить к выборам легко – в России кандидат обязан собирать подписи граждан для своего выдвижения, и всегда можно найти, что какие-то подписи чему-то не соответствуют, причем нарушения обнаружены только у оппозиционеров.
– В 12 миллионном городе на акцию протеста против лишения гражданских прав вышло около 10 тысяч человек.
– Не допустить к протестам легко – в России любые массовые мероприятия более одного участника требуют разрешения властей, и митинг не разрешили.
– На митинге протеста против отказа гражданам в элементарных избирательных правах было задержано рекордное для РФ число протестующих – 1100 человек.
– Лидер оппозиции Навальный, которого задерживают накануне всех протестных акций за организацию беспорядков, отравлен неизвестным химическим веществом прямо в своей тюремной камере.
Олексей Навальний / Фото из сайта Олексея Навального
– Теперь все протесты прекратились, общество сделало вид, что ничего не произошло.
Вот такое государство хочет построить у нас Путин. Равнодушных, трусливых, несамостоятельных людей, недостойных называться гражданами, не понимающих свои права, и не стремящихся их получит. Вот что такое "русский мир". И с этим дикарством нам не по пути.
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