Що загрожує батькам мажора
Справу відкрили за двома статтями. Про це розповів речник прокуратури Харківщини Дмитро Чубенко.
Раніше Учасника смертельної ДТП з Infiniti в Харкові виписали з лікарні
Які статті відкрили правоохоронці
- Допуск до керування транспортними засобами людей, які не мають на це право;
- невиконання батьками їх обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки
Перша стаття передбачає покарання від штрафу у розмірі 3 400 – 8 500 гривень до 5 років в'язниці. Друга – обмеження або позбавлення волі від 2 до 5 років.
Зауважимо, на розслідуванні ролі батьків у злочині наполягає сторона потерпілих.
У мене немає сумнівів, що Микола понесе покарання. Але є ще його батьки. Вже стає очевидним, що основна тактика захисту родини Миколи буде направлена саме на те, щоб вивести батьків з-під удару. Саме тому важливо, щоб слідство працювало і далі,
– наголосив адвокат потерпілих Ігор Черняк.
Зауважимо, у момент ДТП Микола їхав на автомобілі, зареєстрованому на його мати, яка проживає закордоном. ЗМІ стверджують, що родина – заможна, а підліток відомий своїм зухвалим ставленням до патрульних. Водночас батько підозрюваного переконує, що не є заможним і ніде не працює.
Що відомо про смертельну ДТП за участі неповнолітнього водія
- 26 жовтня на перехресті вулиці Одеської та проспекту Гагаріна трапилася моторошна ДТП. 16-річний водій Infiniti проігнорував червоне світло й на шаленій швидкості врізався у Chevrolet.
- Внаслідок зіткнення загинув керманич Chevrolet. Пасажири неповнолітнього водія сильно постраждали.
- 28 жовтня суд взяв підозрюваного під варту на 60 діб без права внесення застави. За скоєне йому загрожує до 8 років в'язниці.