Що загрожує батькам мажора

Справу відкрили за двома статтями. Про це розповів речник прокуратури Харківщини Дмитро Чубенко.

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Які статті відкрили правоохоронці

Допуск до керування транспортними засобами людей, які не мають на це право;

невиконання батьками їх обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки

Перша стаття передбачає покарання від штрафу у розмірі 3 400 – 8 500 гривень до 5 років в'язниці. Друга – обмеження або позбавлення волі від 2 до 5 років.

Зауважимо, на розслідуванні ролі батьків у злочині наполягає сторона потерпілих.

У мене немає сумнівів, що Микола понесе покарання. Але є ще його батьки. Вже стає очевидним, що основна тактика захисту родини Миколи буде направлена саме на те, щоб вивести батьків з-під удару. Саме тому важливо, щоб слідство працювало і далі,

– наголосив адвокат потерпілих Ігор Черняк.

Зауважимо, у момент ДТП Микола їхав на автомобілі, зареєстрованому на його мати, яка проживає закордоном. ЗМІ стверджують, що родина – заможна, а підліток відомий своїм зухвалим ставленням до патрульних. Водночас батько підозрюваного переконує, що не є заможним і ніде не працює.

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