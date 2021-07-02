Мерія міста Кам'янське поступово стає "рекордсменом" за кількістю кримінальних справ, заведених на її чиновників і керівників. З початку 2021 року Національна поліція веде понад десятка кримінальних проваджень,

– йдеться в публікації відомого видання.

Серед фактів, які розслідують правоохоронні органи – ремонт скверу в центрі міста, в ході якого було присвоєно 8 млн гривень бюджетних коштів. На думку слідчих, в акти виконаних робіт вносили неправдиві відомості, у зв'язку з чим на початку травня у заступника мера Костянтина Сауся пройшли обшуки.

Журналісти-розслідувачи вважають, що велика частина схем прокручується через мережу фірм-прокладок, зареєстрованих на одну особу. Саме ці фірми виграють великі підряди на ремонти, попри те, що їх статутний капітал становить 500–1000 грн, а зареєстровані вони були якраз перед ремонтом.

Таким чином на ремонті скверу та стадіону, відкритті притулку для тварин, облаштуванні майданчиків під сміттєві баки, укладанні бруківки вздовж трамвайних колій і поточному благоустрою з міської скарбниці було виведено понад 100 млн гривень.

Цікаво, що субпідрядниками, які поставляли будматеріали для ремонту скверу, стали підприємства членів партії "Бджола", яку очолює мер Кам'янського Білоусов. Таким чином, в місті сформувався "партійний підряд" з осіб, які не тільки лояльні, але й повністю залежні від міського голови,

– зазначають журналісти.

Правоохоронці також розслідують факт продажу земельної ділянки в центрі Кам'янського власнику компанії, з яким дружина Білоусова має спільний бізнес. Також поліція вивчає, як через створене на початку року ТОВ "Аварійна служба міста" було виведено 6,2 млн гривень.

Раніше ЗМІ повідомляли, що мер Андрій Білоусов ігнорує рішення суду про закриття в Кам'янському нелегального полігону відходів.