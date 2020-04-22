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      Проти НАЗК порушили справу через не перевірку на можливу корупцію Порошенка

      - Читать новость на русском
      Проти НАЗК порушили справу / unsplash.com

      Окружний адміністративний суд Києва відкрив справу проти НАЗК. Все через те, що Нацагентство з питань запобігання корупції не перевірило на можливе вчинення корупції п'ятого президента Петра Порошенка.

      Позивач вимагає, аби суд визнав діяльність НАЗК незаконною та протиправною, мовиться на сайті Окружного адмінсуду

      Важливо Венедіктова завела справу про можливі протиправні дії Порошенка: мовиться про захоплення влади

      У пресслужбі суду зауважили, що до участі у справі суд залучив приватне акціонерне товариство "Завод" Кузня на Рибальському".

      Суд залучив до участі в справі як третю особу без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача приватне акціонерне товариство "Завод" Кузня на Рибальському",
      – мовиться у повідомленні.

      Також позивач просить зобов'язати НАЗК перевірити відомості про вчинення Порошенком можливого правопорушення.

      Зауважимо, ДБР раніше розглядало щонайменше 13 кримінальних проваджень щодо Порошенка. Сам політик запевняє, що не фігурує в жодному з них.


      Що відомо про справи щодо Порошенка / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Кримінал НАЗК Корупція Петро Порошенко Окружний адміністративний суд Києва Судді
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