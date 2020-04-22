Проти НАЗК порушили справу через не перевірку на можливу корупцію Порошенка

Окружний адміністративний суд Києва відкрив справу проти НАЗК. Все через те, що Нацагентство з питань запобігання корупції не перевірило на можливе вчинення корупції п'ятого президента Петра Порошенка.

Позивач вимагає, аби суд визнав діяльність НАЗК незаконною та протиправною, мовиться на сайті Окружного адмінсуду.

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У пресслужбі суду зауважили, що до участі у справі суд залучив приватне акціонерне товариство "Завод" Кузня на Рибальському".

Суд залучив до участі в справі як третю особу без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача приватне акціонерне товариство "Завод" Кузня на Рибальському",

– мовиться у повідомленні.

Також позивач просить зобов'язати НАЗК перевірити відомості про вчинення Порошенком можливого правопорушення.

Зауважимо, ДБР раніше розглядало щонайменше 13 кримінальних проваджень щодо Порошенка. Сам політик запевняє, що не фігурує в жодному з них.



Що відомо про справи щодо Порошенка / Інфографіка 24 каналу