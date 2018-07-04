Проти опального Кевіна Спейсі висунули нові обвинувачення у Великобританії

Кевін Спейсі знову опинився в епіцентрі сексуального скандалу. Проти відомого актора висунули нові звинувачення в домаганнях. Цього разу у Британії.

Британські правоохоронці розслідують одразу три нові звинувачення в сторону двічі лауреата премії Оскар, пише The Telegraph.

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Перший випадок домогання стався ще у 1996 році, другий – у 2008 році, і останній – у 2013-ому.

Актор і його адвокат навідріз відмовились коментувати нові розслідування.

Нагадаємо, що в кінці 2017 року декілька чоловіків і жінок звинуватили Кевіна Спейсі в сексуальних домаганнях. Зокрема, актор фільму "Стартрек" Ентоні Репп звинуватив Спейсі у домоганнях 30-ти річної давнини. На той момент Ентоні було всього 14 років. У відповідь Спейсі зізнався в нетрадиційній орієнтації. Актор визнав провину, вибачився і пішов лікуватися від сексуальної залежності. Поліція Лос-Анджелеса передала всі матеріали в прокуратуру щодо звинувачень Кевіна Спейсі в домаганнях.





Кевін Спейсі і його жертви сексуальних домагань



Після секс-скандалу компанія Netflix відмовилася продовжувати зі Спейсі контракт на п'ятий сезон "Карткового будиночка", де він виконував головну роль. В мережі вже з’явився тизер нового сезону без кіноактора.