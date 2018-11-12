Проти президента ФФУ відкрили кримінальні справи за трьома статтями
Проти діяльності президента Федерації Футболу України Андрія Павелко відкриті кримінальні справи за трьома статтями.
Як повідомив адвокат Олег Скупинський, проти діяльності Андрія Павелко, президента Федерації Футболу України, відкриті справи в НАБУ, ГПУ і Національній поліції.
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У НАБУ діяльність президента ФФУ розглядається за трьома статтями:
- незаконне збагачення;
- зловживання владою і службовим становищем;
- декларування недостовірної інформації.
Головний редактор тижневика "Футбол" Артем Франков оприлюднив кілька цифр, які свідчать про незаконну діяльність Павелка.
1. Понад 500 мільйонів гривень бюджету було витрачено на шахрайські схеми Павелко;
2. Більше 160 мільйонів гривень із виділених бюджетних коштів було присвоєно функціонерами ФФУ;
3. Вже підготовлена база під розтрату ще 740 мільйонів гривень за аналогічною схемою;
4. Більше 1 мільйона доларів осіло в офшорах;
5. Керівництво країни допустило незаконне суміщення Павелко посад, і як наслідок, реалізацію злочинних схем.
Нагадаємо, що журналісти знайшли зв’язок між народним депутатом від "Блоку Петра Порошенка", головою Федерації футболу України Андрієм Павелком та офшорною компанією, зареєстрованою в Об’єднаних Арабських Еміратах, через яку з бюджету федерації вивели понад 1 мільйон доларів.
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