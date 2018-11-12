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      Проти президента ФФУ відкрили кримінальні справи за трьома статтями

      73 Читать новость на русском
      Андрій Павелко
      Андрій Павелко / 1927.kiev.ua

      Проти діяльності президента Федерації Футболу України Андрія Павелко відкриті кримінальні справи за трьома статтями.

      Як повідомив адвокат Олег Скупинський, проти діяльності Андрія Павелко, президента Федерації Футболу України, відкриті справи в НАБУ, ГПУ і Національній поліції.

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      У НАБУ діяльність президента ФФУ розглядається за трьома статтями:

      • незаконне збагачення;
      • зловживання владою і службовим становищем;
      • декларування недостовірної інформації.

      Головний редактор тижневика "Футбол" Артем Франков оприлюднив кілька цифр, які свідчать про незаконну діяльність Павелка.

      1. Понад 500 мільйонів гривень бюджету було витрачено на шахрайські схеми Павелко;

      2. Більше 160 мільйонів гривень із виділених бюджетних коштів було присвоєно функціонерами ФФУ;

      3. Вже підготовлена база під розтрату ще 740 мільйонів гривень за аналогічною схемою;

      4. Більше 1 мільйона доларів осіло в офшорах;

      5. Керівництво країни допустило незаконне суміщення Павелко посад, і як наслідок, реалізацію злочинних схем.

      Нагадаємо, що журналісти знайшли зв’язок між народним депутатом від "Блоку Петра Порошенка", головою Федерації футболу України Андрієм Павелком та офшорною компанією, зареєстрованою в Об’єднаних Арабських Еміратах, через яку з бюджету федерації вивели понад 1 мільйон доларів.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Спорт
      Джерело: 24 Канал
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