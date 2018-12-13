Проти схеми "Роттердам +" протестують у Києві: відео з місця подій

У Києві активісти вийшли проти схеми "Роттердам +" та підвищення ціни електроенергії в інтересах олігархів.

Про це у прямому ефірі розповів кореспондент 24 каналу.

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Приблизно сотня людей зібралася біля будинку Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. В переважній більшості прийшли націоналісти, представники політичних партій: "Національний корпус", "Об'єднання "Самопоміч". Вони протестують і вимагають від комісії, аби вона в 2019 році не продовжувала формулу розрахунку газу для населення "Роттердам +".

Ми маємо всі сказати "ні" збагаченню одної конкретної людини, олігарха, коштом кожного українця. Бо ми сплачуємо не тільки рахунки за електроенергію, яку ми споживаємо у свої власних домівках. Коли ми купуємо молоко, в ньому є вартість електроенергії. Коли ми користуємося громадським транспортом, наприклад, метро в Києві – це 25 копійок з кожної подорожі. Ми платимо зі своєї кишені конкретно на прибутки олігарху Ахметову,

– зазначила учасниця акції, нардепка від "Самопомочі" Вікторія Войціцька.

Організатори акції виклали свої вимоги у зверненні, яке також передали комісії. Вже завтра, 14 листопада, комісія і має розглядати це питання – чи продовжувати "Роттердам +" у 2019 році.

До слова, аналітики британського центру Carbon Tracker дослідили, вартість вугільної електроенергії в Україні є дорожчою ніж в ЄС, Китаї чи США. Ба більше, українці за вугільну електроенергію платять на 75% більше, ніж росіяни.



Дослідження британського центру Carbon Tracker