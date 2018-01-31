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Проти журналіста "1+1" СБУ відкрила кримінальну справу

23:16, 31 січня 1535 Читать новость на русском
СБУ відкрила кримінальне провадження проти журналіста
СБУ відкрила кримінальне провадження проти журналіста "1+1" Олександра Дубінського / Фото з відкритих джерел

Телеканал "1+1" повідомляє, що СБУ відкрила кримінальну справу проти ведучого Олександра Дубінського за вимогою заступника Олександра Турчинова Олега Гладковського.

Про це йдеться у відповіді СБУ на офіційний запит телеканалу, йдеться на сайті "1+1" .

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Згідно з інформацією, справу на журналіста Дубінського відкрили за статтею 259 КПК (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об’єктів власності).

"За рішенням прокуратури міста Києва це кримінальне провадження направлено за підслідністю до Печерського управління поліції ГУНП у Києві", – йдеться у відповіді СБУ.

Проте у телеканалі зазначають, що Гладковський спочатку просив СБУ відкрити кримінальне провадження щодо державної зради. Причиною нібито стало журналістське розслідування про те, що перший заступник голови РНБО України Олександра Турчинова Олег Гладковський займається бізнесом в Росії і проводить офшорні операції.

Дубінський заявив, що опублікував документи, які, за його словами, підтверджують, що Гладковський веде бізнес в Росії, не зважаючи на те, що є державним чиновником відповідальним за оборону, закупівлю та продаж зброї і має доступ до державної таємниці.

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Так, журналісти у своєму розслідуванні стверджують, що перший заступник секретаря РНБО Олександра Турчинова інвестує гроші, зароблені в Україні, через кіпрські офшори в російські "доньки" корпорації "Богдан".

Усі компанії належать чиновнику Гладковському – тоді ще Свинарчуку. Прізвище він змінив після перемоги Петра Порошенка на виборах, тоді ж отримав державну посаду – став першим заступником секретаря РНБО. Паралельно зі зміною свого статусу, Гладковський маскує свої російські компанії,
– стверджують в "1+1".


Відповіді СБУ на офіційний запит телеканалу "1+1"

Теги: Новини України Скандал Медіа Кримінальні новини журналісти Олександр Турчинов СБУ
Джерело: 24 Канал
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