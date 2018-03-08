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Проти журналістів, які знімали Медведчука, відкрили кримінальне провадження

Схеми 20:16, 8 березня 1743 Читать новость на русском

Головне управління Національної поліції у місті Києві за зобов’язанням столичного Печерського суду розпочало кримінальне провадження за статтею "порушення недоторканості приватного життя" лідера проросійської організації "Український вибір" Віктора Медведчука з боку журналістів програми "Схеми" (спільний проект Радіо Свобода та каналу "UA:Перший").

Про це повідомили у прес-службі київської поліції.

"Копія ухвали Печерського суду Києва за скаргою Медведчука В.В., в інтересах якого діє адвокат Кириленко І.І., надійшла до Солом’янського УП для внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 182 Кримінального кодексу України", – йдеться у відповіді редакції від прес-служби поліції Києва.

Читайте також: Поліція відмовилась відкривати справу проти журналістів, на яких напали охоронці Медведчука

В редакції "Схем" розцінюють це, як тиск на журналістів.

Це ніщо інше, як невдала спроба банального тиску на редакцію. Зараз ми у правовий спосіб домагаємось кримінальної відповідальності для охоронців самого Медведчука, які здійснили фізичний напад на нашу знімальну групу поблизу аеропорту Київ, перешкодивши їхній законній журналістській діяльності. Одному з них Нацполіція Києва вже вручила підозру. Очевидно, будь-що "завести справу" на наших журналістів – це такий крок Медведчука у відповідь,
– зазначає автор і ведуча програми "Схеми" Наталка Седлецька,

Вона наголосила, що лідер проросійської організації "Український вибір" Віктор Медведчук – особа публічна, і навіть офіційно уповноважена державою брати участь у переговорному процесі щодо звільнення заручників.

"Наші журналісти не просто мали повне право проводити зйомку. Вони виконували свій прямий журналістський обов’язок – фіксувати факти, що можуть свідчити про зловживання Медведчука своїм становищем у власних цілях. Жодними кримінальними провадженнями за недолугими звинуваченнями нас залякати не вдасться. Ми та наші юристи впевнені у законності наших дій – і, якщо знадобиться, будемо готові довести це в рамках офіційного розслідування", – зазначила Наталка Седлецька.

Нагадаємо, ввечері 7 листопада біля VIP-терміналу аеропорту "Київ" поблизу Жулян, коли туди прилетів приватний борт Віктора Медведчука, його охоронці скоїли напад на знімальну групу програми журналістських розслідувань "Схеми", яка перебувала там з метою зафіксувати прямі перельоти Медведчука до Росії.

Теги: Новини політики Новини України Поліція журналісти Розслідування Віктор Медведчук Перестрілка поліції у Княжичах
Джерело: 24 Канал
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