Протидія впливу Росії: Рада створила ТСК, яка займеться NewsOne, 112 Україна і ZiK

Верховна Рада 17 жовтня створила Тимчасову слідчу комісію щодо розслідування ймовірних порушень законодавства під час зміни власників інформаційних телеканалів. Комісію створили також і з метою сприяння протидії пропаганді з боку Росії.

Постанову 2152 підтримали 264 нардепи. Звіт про роботу Комісія мала б подати не пізніше, ніж через 6 місяців з дня формування.

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Головні цілі комісії, зазначені в постанові Ради

► Недопущення монополізації сфери інформаційного ринку і ринку телевізійного мовлення.

► Обмеження впливу Росії на український інфопростір.

► Протидія загрозам національній безпеці у сфері інформаційного простору.

ТСК має, серед іншого, перевірити "телеканали Медведчука" – NewsOne, 112 Україна і ZiK.

Мовиться про комплексну перевірку:

– обставин придбання,

– джерел виплат,

– джерел надходжень грошей під час зміни власників.

Комісія має намір встановити осіб:

– які прямо або опосередковано брали участь у процесі зміни власників,

– які є бенефіціарними власниками,

– які впливають на редакційну політику зазначених каналів.

Важливо, що ТСК перевірить ймовірне систематичне поширення каналами ідей і тез, які можуть загрожувати нацбезпеці, оборони й територіальній цілісності України.

Комісія буде розслідувати:

– здійснення каналами інформаційних операцій, спрямованих на підрив обороноздатності,

– інформаційних спроб деморалізації армії,

– провокації до екстремізму та паніки.

Очолила комісію депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк, її заступником стала депутатка від "Голосу" Олександра Устинова. Усього в ТСК – 13 парламентарів.

Коротко про купівлю 112 Україна, NewsOne і ZIK

5 жовтня 2018 року Віктор Медведчук руками свого бізнесового партнера Тараса Козака викупив NewsOne в Андрія Портнова (заступника голови АП часів Януковича).

14 грудня 2018 року Тарас Козак купив вже телеканал 112.Україна. Раніше він належав громадянину Німеччини Едуарду Катцу, хоча вже тоді журналісти-розслідувачі називали Медведчука неофіційним власником каналу.

14 червня 2018 року стало відомим про угоду між львівським олігархом Петром Димінським та Тарасом Козаком: останній придбав медіахолдинг ZIK.



Яким олігархам належать українське ТБ/ Інфографіка 24 каналу

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