Протидія впливу Росії: Рада створила ТСК, яка займеться NewsOne, 112 Україна і ZiK
Верховна Рада 17 жовтня створила Тимчасову слідчу комісію щодо розслідування ймовірних порушень законодавства під час зміни власників інформаційних телеканалів. Комісію створили також і з метою сприяння протидії пропаганді з боку Росії.
Постанову 2152 підтримали 264 нардепи. Звіт про роботу Комісія мала б подати не пізніше, ніж через 6 місяців з дня формування.
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Головні цілі комісії, зазначені в постанові Ради
► Недопущення монополізації сфери інформаційного ринку і ринку телевізійного мовлення.
► Обмеження впливу Росії на український інфопростір.
► Протидія загрозам національній безпеці у сфері інформаційного простору.
ТСК має, серед іншого, перевірити "телеканали Медведчука" – NewsOne, 112 Україна і ZiK.
Мовиться про комплексну перевірку:
– обставин придбання,
– джерел виплат,
– джерел надходжень грошей під час зміни власників.
Комісія має намір встановити осіб:
– які прямо або опосередковано брали участь у процесі зміни власників,
– які є бенефіціарними власниками,
– які впливають на редакційну політику зазначених каналів.
Важливо, що ТСК перевірить ймовірне систематичне поширення каналами ідей і тез, які можуть загрожувати нацбезпеці, оборони й територіальній цілісності України.
Комісія буде розслідувати:
– здійснення каналами інформаційних операцій, спрямованих на підрив обороноздатності,
– інформаційних спроб деморалізації армії,
– провокації до екстремізму та паніки.
Очолила комісію депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк, її заступником стала депутатка від "Голосу" Олександра Устинова. Усього в ТСК – 13 парламентарів.
Коротко про купівлю 112 Україна, NewsOne і ZIK
- 5 жовтня 2018 року Віктор Медведчук руками свого бізнесового партнера Тараса Козака викупив NewsOne в Андрія Портнова (заступника голови АП часів Януковича).
- 14 грудня 2018 року Тарас Козак купив вже телеканал 112.Україна. Раніше він належав громадянину Німеччини Едуарду Катцу, хоча вже тоді журналісти-розслідувачі називали Медведчука неофіційним власником каналу.
- 14 червня 2018 року стало відомим про угоду між львівським олігархом Петром Димінським та Тарасом Козаком: останній придбав медіахолдинг ZIK.
Яким олігархам належать українське ТБ/ Інфографіка 24 каналу
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