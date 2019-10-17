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      Протидія впливу Росії: Рада створила ТСК, яка займеться NewsOne, 112 Україна і ZiK

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      Рада ухвалила важливе рішення щодо "каналів Медведчука"
      Рада ухвалила важливе рішення щодо "каналів Медведчука" / Колаж 24 каналу

      Верховна Рада 17 жовтня створила Тимчасову слідчу комісію щодо розслідування ймовірних порушень законодавства під час зміни власників інформаційних телеканалів. Комісію створили також і з метою сприяння протидії пропаганді з боку Росії.

      Постанову 2152 підтримали 264 нардепи. Звіт про роботу Комісія мала б подати не пізніше, ніж через 6 місяців з дня формування.

      Читайте також: Рада створила ТСК з відновлення територіальної цілісності: як це працюватиме

      Головні цілі комісії, зазначені в постанові Ради

      ► Недопущення монополізації сфери інформаційного ринку і ринку телевізійного мовлення.
      ► Обмеження впливу Росії на український інфопростір.
      ► Протидія загрозам національній безпеці у сфері інформаційного простору.

      ТСК має, серед іншого, перевірити "телеканали Медведчука" – NewsOne, 112 Україна і ZiK.

      Мовиться про комплексну перевірку:
      – обставин придбання,
      – джерел виплат,
      – джерел надходжень грошей під час зміни власників.

      Комісія має намір встановити осіб:
      – які прямо або опосередковано брали участь у процесі зміни власників,
      – які є бенефіціарними власниками,
      – які впливають на редакційну політику зазначених каналів.

      Важливо, що ТСК перевірить ймовірне систематичне поширення каналами ідей і тез, які можуть загрожувати нацбезпеці, оборони й територіальній цілісності України.

      Комісія буде розслідувати:
      – здійснення каналами інформаційних операцій, спрямованих на підрив обороноздатності,
      – інформаційних спроб деморалізації армії,
      – провокації до екстремізму та паніки.

      Очолила комісію депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк, її заступником стала депутатка від "Голосу" Олександра Устинова. Усього в ТСК – 13 парламентарів.

      Коротко про купівлю 112 Україна, NewsOne і ZIK

      • 5 жовтня 2018 року Віктор Медведчук руками свого бізнесового партнера Тараса Козака викупив NewsOne в Андрія Портнова (заступника голови АП часів Януковича).
      • 14 грудня 2018 року Тарас Козак купив вже телеканал 112.Україна. Раніше він належав громадянину Німеччини Едуарду Катцу, хоча вже тоді журналісти-розслідувачі називали Медведчука неофіційним власником каналу.
      • 14 червня 2018 року стало відомим про угоду між львівським олігархом Петром Димінським та Тарасом Козаком: останній придбав медіахолдинг ZIK.

      ТБ
      Яким олігархам належать українське ТБ/ Інфографіка 24 каналу

      Читайте також: Козак чи Медведчук – одна історія: Зеленський епічно пожартував про власників 112 каналу

       

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Верховна Рада Віктор Медведчук ЗМІ Розслідування Російська пропаганда 112 канал NewsOne
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