08:53
14 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПІДСУМКИ 2018 РОКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ РОМАН НАСІРОВ ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Інноваційна медицина РФ. Попрошайка Кадиров
      Вєсті Кремля
      21:31, 13 грудня
      Вєсті.UA: Патріарх Кіріл проти Томосу. Сварки в "Опозиційному блоці"
      Вєсті.UA
      20:04, 13 грудня
      Летовище страху: чому омріяний аеропорт в Одесі є небезпечним для світу
      ЦРУ
      09:00, 12 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Культуризм: як накачатися і не потрапити в КДБ
      Згадати все
      23:30, 11 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Медицина
      ПІДСУМКИ 2018 РОКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ РОМАН НАСІРОВ ГРИП В УКРАЇНІ

      Протигрибковий засіб допоміг вилікувати рак

      606 Читать новость на русском
      Протигрибковий препарат лікує рак
      Протигрибковий препарат лікує рак / ipress.ua

      Вчені з Cancer Research UK (Великобританія) з'ясували, що протигрибковий препарат ітраконазол здатний знищувати ракові клітини.

      Про це повідомляє Daily Mail.

      Читайте також: Вчені створили гель, який допоможе вилікувати рак

      Препарат для лікування грибкових інфекцій ітраконазол (Sporanox) може вбивати клітини пухлин, це вдалося підтвердити в експериментах з мишами, повідомило. Тепер фахівці планують випробувати методику лікування з його використанням на людях.

      Протигрибкові засоби лікують рак
      Препарат Sporanox може лікувати рак

      Ітраконазол плануєть випробувати для терапії людей з важкими формами раку товстої кишки. Необхідно зрозуміти, чи можливо поєднання препарату з іншими видами лікування онкологічних захворювань.

      Дослідження на мишах спонукало вчених зробити припущення про те, що ітраконазол має здатність знищувати так звані "сплячі" клітини, що відрізняються резистентністю до звичайних ліків і в багатьох випадках викликають рецидив зростання пухлини.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Медицина Здоров'я наука Онкозахворювання
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Как патриоты русского мира в украинском Крыму "страдали"
      сьогодні , 08:40 Как патриоты русского мира в украинском Крыму "страдали"
      Отставной подполковник 186
      Як суддя з підтримкою поліції винесла вирок за вигаданим законом
      сьогодні , 08:00 Як суддя з підтримкою поліції винесла вирок за вигаданим законом
      Ірина Шиба 342
      Історія про Єдину помісну церкву повторюється – і це лякає
      13 грудня , 22:01 Історія про Єдину помісну церкву повторюється – і це лякає
      Артем Овдієнко 2527
      "Секс і нічого особистого": в Україні еротика є
      13 грудня , 21:30 "Секс і нічого особистого": в Україні еротика є
      Яніна Ткачук 1913
      Вакцина від грипу: все, що потрібно знати про щеплення
      13 грудня , 19:30 Вакцина від грипу: все, що потрібно знати про щеплення
      Євгенія Мазур 2305
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук