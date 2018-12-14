Протигрибковий засіб допоміг вилікувати рак

Вчені з Cancer Research UK (Великобританія) з'ясували, що протигрибковий препарат ітраконазол здатний знищувати ракові клітини.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Препарат для лікування грибкових інфекцій ітраконазол (Sporanox) може вбивати клітини пухлин, це вдалося підтвердити в експериментах з мишами, повідомило. Тепер фахівці планують випробувати методику лікування з його використанням на людях.



Препарат Sporanox може лікувати рак

Ітраконазол плануєть випробувати для терапії людей з важкими формами раку товстої кишки. Необхідно зрозуміти, чи можливо поєднання препарату з іншими видами лікування онкологічних захворювань.

Дослідження на мишах спонукало вчених зробити припущення про те, що ітраконазол має здатність знищувати так звані "сплячі" клітини, що відрізняються резистентністю до звичайних ліків і в багатьох випадках викликають рецидив зростання пухлини.

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