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Топ-5 противірусних препаратів від грипу та застуди

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Топ-5 противірусних препаратів від грипу та застуди
Топ-5 противірусних препаратів від грипу та застуди / 24 Канал

З початком осені підхопити простуду чи грип стає простіше, ніж влітку чи весною. Саме тому необхідно вчасно виявити та обрати найоптимальніший спосіб лікування.

1. "Інтерферон"

Ліки застосовують для профілактики і лікування грипу та інших гострих респіраторних вірусних інфекцій.

Кому заборонено вживати: людям з гіперчутливістю до антибіотиків та курячого білка, що входить до складу препарату.

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2. "Афлубін"

Препарат рекомендується вживати для профілактики та лікування грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій. "Афлубін" приписують для комплексного лікування запальних і ревматичних захворювань з болем у суглобах.

Кому заборонено вживати: "Афлубін" не рекомендують застосовувати особам з підвищеною чутливістю до будь-якого компонента препарату.

Топ-5 противірусних препаратів від грипу та застуди
5 противірусних препаратів від грипу та застуди

3. "Грипго"

Препарат застосовують для лікування симптомів грипу та інших гострих респіраторних вірусних захворювань – пропасниці, головного болю, закладеності носа, риніту, синуситу, болю у горлі, болю у м’язах, кашлю.

Кому заборонено вживати: людям з підвищеною чутливістю до складника препарату, з тяжкими серцево-судинними захворюваннями, порушеннями функції печінок та нирок, виразці шлунку, хвороб крові та інші.

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4. "Новірин"

При інфекційних захворюваннях – грип, парагрип, гострі респіраторні вірусні інфекції, тощо застосовують противірусний препарат. "Новірин" підходить для лікування хвороб, що спричинені вірусами (герпес губів, вітряна віспа) та хронічних рецидивуючих інфекцій дихальних шляхів і сечостатевої системи (хламідіоз).

Кому заборонено вживати: людям, що страждають на подагру, сечокам’яну хворобу, тяжку ниркову недостатність III ступеня, гіперурикемії, а також тим, хто має підвищену чутливість до препарату.

Противірусні препарати
Противірусні препарати

5. "Анаферон"

Препарат застосовується для лікування гострих респіраторних вірусних інфекцій, грипу, як комплексна терапія інфекцій, що спричинені герпевірусами (вітряна віспа, герпес). "Анаферон" призначають для профілактики та лікування ускладнень вірусних і бактеріальних інфекцій, хронічних вірусних інфекцій.

Кому заборонено вживати: людям з підвищеною чутливістю до компонентів препарату.

Препарати проти грипу та застуди
Препарати проти грипу та застуди

Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Ліки Лікування Інфекція
Джерело: 24 Канал
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