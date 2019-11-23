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      Противники Транс-Маршу в Києві спробували прорвати кордон поліції: є затримані

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      Транс-Марш у Києві / Колаж 24 каналу

      У Києві на Михайлівській площі пройшов Транс-Марш до Міжнародного дня пам’яті трансгендерних людей, які загинули через трансфобію. Противники маршу спробували прорвати кордон поліції, яка охороняла учасників акції, тож правоохоронці затримали 4 осіб і доправили їх до райвідділу.

      Після інциденту учасники акції вирушили на вулицю Герцена, куди поліція завезла затриманих, повідомив кореспондент 24 каналу.

      Дізнайтеся, що таке трансгендерність та чому виникає

      Що відомо про Транс-Марш

      Організатори акції заявили, що хочуть почути позицію нової влади щодо трансгендерних людей. Учасники заходу також вимагають оновити клінічний протокол, що регулює процедуру трансгендерного переходу та ввести гендерну ідентичність в антидискримінаційне законодавство.

      Хто такі трансгендери? Люди, які відчувають, що існують (народилися) у тілі людини протилежної статі. Важливо не плутати це поняття з трансвестизмом. Трансвестизм – форма порушення гендерної ідентичності, під час якої люди носять одяг та аксесуари протилежної статі.

      Транс-Марш у Києві
      Фото з Транс-Маршу в Києві / Фото Андрія Костюка (24 канал)

      Що кажуть противники акції

      Проти акції виступили представники організації "Традиція та порядок".

      Ми не проти, що вони збираються, але у нас є запитання – чому саме тут, під Михайлівською церквою, а не, наприклад, на Майдані. І чому в День пам’яті голодоморів? 
      – сказав представник організації.

      Дивіться фото 24 каналу з Транс-Маршу в Києві:

      Дивіться відео з Транс-Маршу в Києві:

      Дивіться відео 24 каналу з сутичок на Транс-Марші в Києві:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Києва Сутички ЛГБТ Поліція Протести
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