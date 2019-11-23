Противники Транс-Маршу в Києві спробували прорвати кордон поліції: є затримані

У Києві на Михайлівській площі пройшов Транс-Марш до Міжнародного дня пам’яті трансгендерних людей, які загинули через трансфобію. Противники маршу спробували прорвати кордон поліції, яка охороняла учасників акції, тож правоохоронці затримали 4 осіб і доправили їх до райвідділу.

Після інциденту учасники акції вирушили на вулицю Герцена, куди поліція завезла затриманих, повідомив кореспондент 24 каналу.

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Що відомо про Транс-Марш

Організатори акції заявили, що хочуть почути позицію нової влади щодо трансгендерних людей. Учасники заходу також вимагають оновити клінічний протокол, що регулює процедуру трансгендерного переходу та ввести гендерну ідентичність в антидискримінаційне законодавство.

Хто такі трансгендери? Люди, які відчувають, що існують (народилися) у тілі людини протилежної статі. Важливо не плутати це поняття з трансвестизмом. Трансвестизм – форма порушення гендерної ідентичності, під час якої люди носять одяг та аксесуари протилежної статі.



Фото з Транс-Маршу в Києві / Фото Андрія Костюка (24 канал)

Що кажуть противники акції

Проти акції виступили представники організації "Традиція та порядок".

Ми не проти, що вони збираються, але у нас є запитання – чому саме тут, під Михайлівською церквою, а не, наприклад, на Майдані. І чому в День пам’яті голодоморів?

– сказав представник організації.

Дивіться фото 24 каналу з Транс-Маршу в Києві:

Дивіться відео з Транс-Маршу в Києві:

Дивіться відео 24 каналу з сутичок на Транс-Марші в Києві: