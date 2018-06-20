Процесор AMD Ryzen Threadripper 2990X виявився продуктивнішим за флагман від Intel

Флагманський 32-ядерний процесор AMD Ryzen Threadripper 2990X представили ще на початку червня. Виробник обіцяє, що чіп надійде у продаж до кінця третього кварталу цього року, проте вже зараз можна оцінити його продуктивність за результатами тестування в бенчмарках.

Про це повідомляє HKEPC.

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AMD Ryzen Threadripper 2990X включає 32 обчислювальних ядра (64 потоки), здатних працювати «з коробки» на частоті в межах від 3,2 до 4,0 ГГц. Якщо ж обзавестися ефективною системою охолодження, то технологія Extended Frequency Range дозволяє підвищити частоту до 4,2 ГГц. З інших характеристик чіпсета варто відзначити 16 МБ кешу L2, 64 МБ кешу L3 і номінальний теплопакет 250 Вт.



Характеристики процесора AMD Ryzen Threadripper 2990X

Експертам спільноти HKEPC вдалося розігнати Ryzen Threadripper 2990X до частоти 4,12 ГГц при електричній напрузі 1,38 В, використовуючи систему рідинного охолодження Corsair H150i Pro з 360-міліметровим радіатором. У цей момент був запущений тест Cinebench R15, який зафіксував результат в 6 399 балів. Для порівняння, топовий Intel Core i9-7980XE з 18 ядрами набирає в середньому на 2 000 очок менше.



AMD Ryzen Threadripper 2990X показав кращі результати, ніж Intel Core i9-7980XE

Разом з 32-ядерним Ryzen Threadripper 2990X компанія AMD також планує випустити 24-ядерний (48 потоків) Ryzen Threadripper 2970X.

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