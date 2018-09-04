10:27
4 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
29°C
29°C 14°C
  • середа
    27°C 18°C
  • четвер
    26°C 18°C
  • п'ятниця
    23°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Варфоломій вирішив не пити з російського "болотця". Ще трішки Солов'їного помьоту
Вєсті Кремля
21:42, 3 вересня
Вєсті.UA. Ведмежі послуги Медведчука. Шапка Гриця-молодця
Вєсті.UA
19:46, 3 вересня
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, 31 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Туризм по-радянськи
Згадати все
22:51, 31 серпня
Телеканал новин 24 Новини Ґаджети
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Процесор Intel Core i7-9700K протестували на продуктивність: результати

285 Читать новость на русском
Intel Core i7-9700K протестували на продуктивність
Intel Core i7-9700K протестували на продуктивність / Фото з вільних джерел

Якщо вірити доступним в мережі витокам, реліз настільних процесорів Intel Coffee Lake Refresh відбудеться вже наступного місяця. В очікуванні цієї події один зі старших представників нового сімейства чіпів – 8-ядерний Core i7-9700K – протестували в бенчмарку Geekbench версії 4.2.3.

Про це повідомляє TechPowerUp.

Читайте також:  Intel презентувала нову лінійку процесорів Whiskey Lake та Amber Lake: характеристики

"Камінь" був встановлений в материнську плату Gigabyte Aorus Z370 Ultra Gaming 2.0, що підтверджує сумісність нових моделей з уже представленими на ринку платами на базі чіпсетів Intel 300 серії після оновлення відповідної прошивки UEFI.

Центральний процесор Intel Core i7-9700K (8 ядер / 8 потоків, 3,6 / 4,9 ГГц) набрав 6 297 балів в однопотоковому режимі і 30 152 бали в багатопотоковому режимі. Для порівняння, 6-ядерний Core i7-8700K (6 ядер / 12 потоків, 3,7 / 4,7 ГГц) набирає близько 6 000 очок в режимі Single Core і близько 27 тисяч очок при використанні всіх обчислювальних потоків.

Intel Core i7-9700K
Процесор Intel Core i7-9700K протестували в Geekbench 4

Таким чином, новачок випереджає торішню модель приблизно на 10 – 12%, якщо судити по бенчмарку Geekbench 4. До слова, представник "червоного" табору AMD Ryzen 7 2700X набирає близько 28 тисяч "папуг" в даному тесті.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Ґаджети Intel Техно
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Зло поднимает голову, и Путин – не главная угроза
сьогодні, 10:00 Зло поднимает голову, и Путин – не главная угроза
Іван Яковина
Підземні чвари, або метро "Київ – Москва"
сьогодні, 08:41 Підземні чвари, або метро "Київ – Москва"
Михайло Поживанов
"Мародерство ціною людських життів": за що насправді мав би вибачатись Порошенко
сьогодні, 07:00 "Мародерство ціною людських життів": за що насправді мав би вибачатись Порошенко
Олександра Дрік
"Шанс створити правосуддя": кому необхідно подавати документи до Антикорупційного суду
3 вересня, 23:00 "Шанс створити правосуддя": кому необхідно подавати документи до Антикорупційного суду
Єгор Соболєв
"Рускій мір" в няшній музичній упаковці: чим і навіщо нас годують медіа
3 вересня, 22:00 "Рускій мір" в няшній музичній упаковці: чим і навіщо нас годують медіа
Єлизавета Герасимюк
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук