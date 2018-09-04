Процесор Intel Core i7-9700K протестували на продуктивність: результати

Якщо вірити доступним в мережі витокам, реліз настільних процесорів Intel Coffee Lake Refresh відбудеться вже наступного місяця. В очікуванні цієї події один зі старших представників нового сімейства чіпів – 8-ядерний Core i7-9700K – протестували в бенчмарку Geekbench версії 4.2.3.

Про це повідомляє TechPowerUp.

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"Камінь" був встановлений в материнську плату Gigabyte Aorus Z370 Ultra Gaming 2.0, що підтверджує сумісність нових моделей з уже представленими на ринку платами на базі чіпсетів Intel 300 серії після оновлення відповідної прошивки UEFI.

Центральний процесор Intel Core i7-9700K (8 ядер / 8 потоків, 3,6 / 4,9 ГГц) набрав 6 297 балів в однопотоковому режимі і 30 152 бали в багатопотоковому режимі. Для порівняння, 6-ядерний Core i7-8700K (6 ядер / 12 потоків, 3,7 / 4,7 ГГц) набирає близько 6 000 очок в режимі Single Core і близько 27 тисяч очок при використанні всіх обчислювальних потоків.



Процесор Intel Core i7-9700K протестували в Geekbench 4

Таким чином, новачок випереджає торішню модель приблизно на 10 – 12%, якщо судити по бенчмарку Geekbench 4. До слова, представник "червоного" табору AMD Ryzen 7 2700X набирає близько 28 тисяч "папуг" в даному тесті.

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