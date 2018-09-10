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Процесор Intel Core i9-9900K протестували на продуктивність: вражаючі результати

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Intel Core i9-9900K: результати тестів
Intel Core i9-9900K: результати тестів / unsplash

Не секрет, що протягом найближчих кількох тижнів корпорація Intel офіційно представить першу трійцю процесорів сімейства Coffee Lake Refresh. Технічні характеристики нових CPU вже довгий час блукають мережею і от голову нового сімейства Intel Core i9-9900K помітили в бенчмарку Geekbench 4.2.3.

Про це повідомляється на форумі Reddit.

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Нагадаємо, Core i9-9900K містить 8 фізичних ядер з підтримкою Hyper-Threading, працює на частоті від 3,6 до 5 ГГц в режимі Turbo Boost і підтримується материнськими платами на базі чіпсетів Intel 300 серії (за умови оновлення прошивки UEFI).

У бенчмарку Geekbench 4.2.3 згаданий процесор набрав 6 248 балів в однопоточному режимі і 33 037 очок при використанні всіх ядер. У ролі основи тестового стенду виступила материнська плата ASUS ROG Maximus X Hero, побудована на основі набору логіки Intel Z370.

Intel Core i9-9900K
Результати тестів процесора Intel Core i9-9900K

Для порівняння, Intel Core i7-8700K (6 ядер / 12 потоків, 3,7 / 4,7 ГГц), який дебютував майже рік тому, набирає в тому ж самому тесті близько 6 тисяч і 27 тисяч балів в режимах Single-Core і Multi -Core, а 8-ядерний AMD Ryzen 7 2700X (3,7 / 4,3 ГГц) проходить тест з результатом в 5 тисяч і 28 тисяч очок відповідно.

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Теги: Техно Ґаджети Intel
Джерело: 24 Канал
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