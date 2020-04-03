Провал Росії в ООН: Генасамблея прийняла резолюцію по COVID-19 без згадки про санкції

Генасамблея ООН прийняла резолюцію про солідарність країн у боротьбі з пандемією коронавірусу. Росія намагалася пропхнути свій варіант тексту – з пунктом про пом'якшення санкцій, але українські дипломати заблокували ці марні потуги.

В ООН ухвалили резолюцію щодо протистояння COVID-19

Про прийняття резолюції в ООН повідомили у пресслужбі голови Генасамблеї вночі 3 квітня. Що важливо: резолюція містить заклик до посилення міжнародної співпраці для боротьби з пандемією COVID-19.

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Мовиться першочергово про такі сфери:

Обмін інформацією про коронавірус та перебіг захворювання,

Обмін науковими знаннями про боротьбу з вірусом та ймовірними ліками,

Обмін передовим досвідом для боротьби з пандемією і подолання її наслідків.

Причому в тексті резолюції відсутній пункт про пом'якшення санкцій, який відстоювала та намагалася пропхнути Російська Федерація.

Пункту про скасування санкцій у тексту резолюції ООН немає

Зауважимо, трохи раніше про те, що Україна забракувала ініційований Росією проєкт резолюції Генасамблеї ООН у фейсбуці повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, у текст резолюції під шляхетною назвою "Декларація солідарності Об‘єднаних Націй перед викликами, створеними коронавірусом 2019 (COVID-19)", вписали багато правильних речей, але й одну маніпуляцію: "Запуск процесу скасування міжнародних санкцій проти Росії".

Замість проросійського тексту Україна підтримала іншу резолюцію, яка "не містить маніпуляцій і має підтримку абсолютної більшості держав – членів ООН".

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця Укрінформу пояснив деталі: "Україна перервала так звану "процедуру мовчання" та заблокувала маніпулятивний проєкт російської резолюції в Генасамблеї ООН".

Процедура мовчання передбачає, що якщо ніхто не висловлюється проти, то документ ухвалюють за консенсусом без голосування. Зрештою, саме так резолюцію й ухвалили, але вже не проросійську.

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Чому російська резолюція порушувала міжнародні норми

Кислиця навів низку причин, чому російська ініціатива – за рамками міжнародних норм:

Зняття торговельних бар'єрів та заходів економічного захисту обговорювати має Світова організація торгівлі, а не Генасамблея ООН.

Пункт про скасування санкцій "руйнує логіку відповідальності за грубі порушення Статуту ООН", а також інших норм міжнародного права.

Пункт про скасування санкцій "руйнує логіку відповідальності за грубі порушення Статуту ООН", а також інших норм міжнародного права. Пункт про санкції "експлуатує горе мільйонів людей", щоб Росія "отримала власний зиск" (у Кремлі ж насправді чудово знають, що міжнародні санкції не зачіпають гуманітарної допомоги, необхідної для протидії COVID-19).

Послаблення або скасування санкцій має відбуватися не коштом боротьби з пандемією, а "шляхом припинення агресором порушень міжнародного права та притягнення його до відповідальності".

У підсумку Україна приєдналася як основний співавтор до проєкту резолюції, внесеної Сінгапуром, Швейцарією, Норвегією, Ліхтенштейном, Індонезією та Ганою, яку підтримали 187 держав.