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      Провал Росії в ООН: Генасамблея прийняла резолюцію по COVID-19 без згадки про санкції

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      ООН прийняла резолюцію по боротьбі з COVID-19 / Колаж 24 каналу

      Генасамблея ООН прийняла резолюцію про солідарність країн у боротьбі з пандемією коронавірусу. Росія намагалася пропхнути свій варіант тексту – з пунктом про пом'якшення санкцій, але українські дипломати заблокували ці марні потуги.

      В ООН ухвалили резолюцію щодо протистояння COVID-19

      Про прийняття резолюції в ООН повідомили у пресслужбі голови Генасамблеї вночі 3 квітня. Що важливо: резолюція містить заклик до посилення міжнародної співпраці для боротьби з пандемією COVID-19.

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      Мовиться першочергово про такі сфери:

      • Обмін інформацією про коронавірус та перебіг захворювання,
      • Обмін науковими знаннями про боротьбу з вірусом та ймовірними ліками,
      • Обмін передовим досвідом для боротьби з пандемією і подолання її наслідків.

      Причому в тексті резолюції відсутній пункт про пом'якшення санкцій, який відстоювала та намагалася пропхнути Російська Федерація. 

      Пункту про скасування санкцій у тексту резолюції ООН немає

      Зауважимо, трохи раніше про те, що Україна забракувала ініційований Росією проєкт резолюції Генасамблеї ООН у фейсбуці повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

      За його словами, у текст резолюції під шляхетною назвою "Декларація солідарності Об‘єднаних Націй перед викликами, створеними коронавірусом 2019 (COVID-19)", вписали багато правильних речей, але й одну маніпуляцію: "Запуск процесу скасування міжнародних санкцій проти Росії".

      Замість проросійського тексту Україна підтримала іншу резолюцію, яка "не містить маніпуляцій і має підтримку абсолютної більшості держав – членів ООН".

      Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця Укрінформу пояснив деталі: "Україна перервала так звану "процедуру мовчання" та заблокувала маніпулятивний проєкт російської резолюції в Генасамблеї ООН".

      Процедура мовчання передбачає, що якщо ніхто не висловлюється проти, то документ ухвалюють за консенсусом без голосування. Зрештою, саме так резолюцію й ухвалили, але вже не проросійську. 

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      Чому російська резолюція порушувала міжнародні норми

      Кислиця навів низку причин, чому російська ініціатива – за рамками міжнародних норм:

      • Зняття торговельних бар'єрів та заходів економічного захисту обговорювати має Світова організація торгівлі, а не Генасамблея ООН.
      •  Пункт про скасування санкцій "руйнує логіку відповідальності за грубі порушення Статуту ООН", а також інших норм міжнародного права.
      • Пункт про санкції "експлуатує горе мільйонів людей", щоб Росія "отримала власний зиск" (у Кремлі ж насправді чудово знають, що міжнародні санкції не зачіпають гуманітарної допомоги, необхідної для протидії COVID-19).
      • Послаблення або скасування санкцій має відбуватися не коштом боротьби з пандемією, а "шляхом припинення агресором порушень міжнародного права та притягнення його до відповідальності".

      У підсумку Україна приєдналася як основний співавтор до проєкту резолюції, внесеної Сінгапуром, Швейцарією, Норвегією, Ліхтенштейном, Індонезією та Ганою, яку підтримали 187 держав. 

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Дмитро Кулеба – новини Сергій Кислиця Новини Росії Санкції Генасамблея ООН ООН Новини України Новини політики
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