Якби поруч не було людей, жінка могла б потрапити у провалля повністю. Подія трапилась на вулиці Москворецькій просто на трамвайній зупинці біля ЦУМу в четвер, 3 червня.

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За словами очевидців, жінка переходила дорогу. Однак, як тільки наступила на бордюр, провалилась під землю у яму.

Завдяки людям, які проходили повз, потерпілій не дали впасти у яму повністю. На місце події відразу приїхали медики. Потерпілу госпіталізували.

Наразі стан жінки залишається невідомим. Причину утворення ями під тротуарною плиткою встановлюють компетентні служби.

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