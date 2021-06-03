Якби поруч не було людей, жінка могла б потрапити у провалля повністю. Подія трапилась на вулиці Москворецькій просто на трамвайній зупинці біля ЦУМу в четвер, 3 червня.
Схоже до теми Провалля в асфальті: в центрі Одеси в яму потрапила маршрутка – фото, відео
Деталі інциденту в Кам'янському
За словами очевидців, жінка переходила дорогу. Однак, як тільки наступила на бордюр, провалилась під землю у яму.
Завдяки людям, які проходили повз, потерпілій не дали впасти у яму повністю. На місце події відразу приїхали медики. Потерпілу госпіталізували.
Наразі стан жінки залишається невідомим. Причину утворення ями під тротуарною плиткою встановлюють компетентні служби.
В Україні провалився асфальт: останні новини
- У Києві Mercedes провалився під землю разом з асфальтом.
- Посеред дороги у столиці утворилось провалля 29 травня.
- Також у Києві 26 травня під землю провалився позашляховик Toyota.