Провели обшуки в голови Харківської облради: Товмасян записав відеозвернення

Очільник Харківської облради Артур Товмасян підтвердив, що НАБУ провело в нього обшуки. Однак чиновник сказав, що інформація про його затримання не відповідає дійсності.

Відповідне відеозвернення оприлюднили в мережі 26 липня. Його записали в кабінеті глави Облради.

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Що розповів чиновник

Обшуки провели за місцем проживання Товмасяна та в його кабінеті. Він акцентував на тому, що ніхто не створював перешкоди роботі правоохоронців.

Підкреслюю, я виступаю за справедливі рішення. Якщо затримані особи винні, то мають нести відповідне покарання. Дякую працівникам правоохоронних органів за оперативну роботу,

– сказав посадовець.

Також він додав, що контракти з керівниками комунальних підприємств достроково не розривали. Це зумовлено тим, що такі рішення ухвалюють на сесії, а голова обласної ради робити це одноосібно не може.

Чому проводили обшуки

Це робили в рамках розслідування про хабар 1 мільйон 50 тисяч гривень. Його, ймовірно, отримував замісник голови Харківської облради Андрій Малиш. Кошти, нібито, вимагали за те, щоб керівник комунального підприємства залишився на своїй посаді.

Чоловіка затримали на отриманні останньої частини грошей, а саме, 22 липня. Про це повідомило Національне антикорупційне бюро України.

Звернення Артура Товмасяна: відео з фейсбука чиновника