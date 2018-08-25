"Авіаційна держава": Порошенко та Гройсман привітали українських підкорювачів неба

25 серпня в Україні відзначають День авіації. Президент Петро Порошенко привітав авіаторів із професійним святом, а прем'єр розповів про успіхи держави в літакобудуванні та авіаперевезенні пасажирів.

Вітання глава держави висловив на своїй сторінці у Twitter.

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Завдяки вам – сучасним підкорювачам неба – Україна входить до когорти провідних авіаційних держав,

– написав Порошенко.

Він також перелічив видатних представників української авіашколи та додав, що теперішнє покоління продовжує плекати її славні традиції.

Від Ігоря Сікорського до Олега Антонова, від Левка Мацієвича до Олександра Оксанченка – славні традиції української авіашколи передаються з покоління в покоління. Завдяки вам – сучасним підкорювачам неба – Україна входить до когорти провідних авіаційних держав.



Вітаю зі святом! pic.twitter.com/Wc91foCAyA — Петро Порошенко (@poroshenko) 25 августа 2018 г.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман теж долучився до привітань з нагоди Дня авіації.

"Політика уряду спрямована на подальшу демонополізацію та лібералізацію ринку і впровадження європейської моделі "відкритого неба". Наше завдання – доступна і комфортна цивільна авіація для громадян України не лише на міжнародних маршрутах, а і у внутрішньому сполученні", – наголосив він.

Очільник Кабміну вважає також важливим розвиток галузі військової авіації.

"Впровадження стандартів НАТО та приведення українського війська у відповідність з вимогами Альянсу стосується також модернізації зазначеної сфери. Важливо, що вітчизняна авіаційна промисловість здатна забезпечити армію найбільш сучасною технікою воєнного призначення.", – переконаний прем'єр.