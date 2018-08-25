"Авіаційна держава": Порошенко та Гройсман привітали українських підкорювачів неба
25 серпня в Україні відзначають День авіації. Президент Петро Порошенко привітав авіаторів із професійним святом, а прем'єр розповів про успіхи держави в літакобудуванні та авіаперевезенні пасажирів.
Вітання глава держави висловив на своїй сторінці у Twitter.
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Завдяки вам – сучасним підкорювачам неба – Україна входить до когорти провідних авіаційних держав,
– написав Порошенко.
Він також перелічив видатних представників української авіашколи та додав, що теперішнє покоління продовжує плекати її славні традиції.
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман теж долучився до привітань з нагоди Дня авіації.
"Політика уряду спрямована на подальшу демонополізацію та лібералізацію ринку і впровадження європейської моделі "відкритого неба". Наше завдання – доступна і комфортна цивільна авіація для громадян України не лише на міжнародних маршрутах, а і у внутрішньому сполученні", – наголосив він.
Очільник Кабміну вважає також важливим розвиток галузі військової авіації.
"Впровадження стандартів НАТО та приведення українського війська у відповідність з вимогами Альянсу стосується також модернізації зазначеної сфери. Важливо, що вітчизняна авіаційна промисловість здатна забезпечити армію найбільш сучасною технікою воєнного призначення.", – переконаний прем'єр.