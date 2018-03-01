Провідна українська шахістка Музичук отримала від Кріштіану Роналду незабутній подарунок

Українська шахістка та чемпіонка світу віком до 20 років Анна Музичук, яка є сестрою іншого провідного гросмейстера Марії Музичук, поділилася враженнями від поїздки до Іспанії, а саме до Мадрида, яка сталася минулої суботи, 24 лютого. Там вона зустрілася і з одним із найкращих футболістів світу Кріштіану Роналду.

Відповідний допис з’явився на її сторінці у Facebook.

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Як зазначила Анна, у столиці Іспанії вона відвідала домашню арену мадридського "Реала" "Сантьяго Бернабеу", названу на честь колишнього футболіста та багаторічного президента цього футбольного клубу.

Крім того, шахістка зустрілася з чинним президентом "Реала" Флорентіно Пересом і зіркою світового футболу Кріштіану Роналду, який є гравцем цієї команди.

Додамо, що вони з Кріштіану ще й обмінялися футболками. Як доказ Анна Музичук опублікувала фото зустрічі з футболістом.

"Обмін футболками з Кріштіану Роналду був особливо пам'ятним", – підкреслила спортсменка.

Нагадаємо, на початку листопада Анна Музичук заявила про рішення не їхати на чемпіонат світу зі швидких шахів, який мав відбутись у Саудівській Аравії з 26 по 30 грудня. Причиною такого кроку став суворий дрес-код та традиції цієї країни, зокрема обов’язкове для жінок закрите вбрання абайю. Цей вчинок викликав неабиякий резонанс у світі.