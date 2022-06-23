Раніше працівники ДБР встановили факти використання росіянами криптовалютних бірж для обходу санкцій, застосованих щодо Росії міжнародною спільнотою.
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Так, окремі представники криптоіндустрії дозволяли користувачам з Росії та Білорусі здійснювати анонімні транскордонні валютообмінні та криптовалютні операції в обхід санкцій.
Таким чином здійснювалося фінансування підривної діяльності проти України. ДБР передало відповідну інформацію уповноваженим органам української влади, які своєю чергою звернулись до провідних світових криптовалютних бірж з проханням застосувати відповідні обмежувальні заходи,
– наголосили у ДБР.
Тож, криптовалютні біржі вже заблокували акаунти, на які вказала українська сторона.
Ірландія заморозила російські активи
Раніше влада Ірландії заморозила на суму в понад 1,72 мільярда євро російських активів. Мовиться про фізичні та юридичні активи росіян, котрі потрапили під санкції Євросоюзу через війну Росії на території України.
Речник МЗС Ірландії повідомив, що сума у 1,72 мільярда євро заснована на даних котрі надав Центробанк. Нагадаємо, що на початку квітня в документах Єврокомісії ще йшлося про замороження російських активів в Ірландії на суму в лише 839 мільйонів євро.
Європейський Союз вивчає можливість використання активів російських олігархів, які були заморожені через санкції, для фінансування відбудови України. Передбачається, що конфісковане майно буде реалізоване, а кошти спрямовані на відбудову нашої країни.
Євросоюз заморозив активи російських олігархів та пов'язаних з ними компаній у Європі на 12,5 мільярдів євро, повідомив Крістіан Віганд, представник Єврокомісії з питань юстиції, виданню Die Welt. Разом з тим США не повідомляють загальну суму заморожених активів росіян.
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