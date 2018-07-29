Провіз на капоті 60 метрів: з'явились деталі смертельної ДТП за участі депутата на Львівщині

У суботу, 28 липня, у селі Новий Витків Радехівського району, що за 70 кілометрів від Львова, відбулася смертельна ДТП. Підозрюваний Василь Петрушка, депутат міста Сокаль, збив 72-річну жінку насмерть. За попередньою версією Нацполіції, 43-річний чиновник на Fiat виїхав на зустрічну смугу і зіштовхнувся з автобусом.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіла Ірина Панчишин.

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Доньку загиблої про втрату матері повідомили вже сусіди. Жінка розповіла, що її 72-річна мама якраз поверталася на велосипеді із церкви, і на дорозі її обігнав рейсовий автобус сполученням Тернопіль – Червоноград. За кілька метрів зі сторони водія автобус зачепив Fiat. Легкова машина виїхала на смугу зустрічного руху та зіштовхнулась з автобусом, і тоді вже водій легковика на капоті з велосипедисткою проїхав ще 60 метрів.

Жінка від отриманих травм загинула на місці події. За кермом машини був депутат Сокальської міської ради від партії "Воля" Василь Петрушка. Це підтвердили і місцеві, які були у той момент. Чоловік їхав зі Сокаля в Лопатин забрати своїх дітей та дружину. Також стало відомо що ця машина не була його.

Люди розповіли, що помітили за ним нечіткі рухи. У крові Василя Петрушки виявили 1,6 проміле алкоголю. Це у вісім разів більше дозволеної норми. Водія затримали. І найближчими днями йому оберуть запобіжний захід. Зараз депутат перебуває в Сокальській лікарні під вартою. Додамо, що там він працює і стоматологом. Тіло жінки є у морзі, рідні загиблої чекають рішення суду, аби поховати маму.