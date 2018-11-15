Провладний блок розповзається перед виборами, – Лещенко про аферу Гройсмана і мовчання Порошенка

Досі немає реакції Петра Порошенка на скандал навколо ймовірного незаконного збагачення розвідника Сергія Семочка та наявності російських паспортів у членів його родини. Адже саме президент призначав Семочка на керівну посаду у службі зовнішньої розвідки. Виглядає так, що з власних вуст очільник країни не хоче нічого коментувати, але транслює якусь інформацію у мережі через "порохоботів".

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів народний депутат Сергій Лещенко.

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Також політик висловив власну думку з приводу ситуації навколо втечі Мирослава Продана – чергового очільника фіскальної служби, якого підозрюють у незаконному збагаченні: "Відколи Азаров цю службу створив, відтоді так і тягнеться. Лазаренко теж втік до Греції начебто на лікування, а потім до США, де його й ув'язнили. Так само і Продан. Він, очевидно, розуміє, що процедури розшуку тривалі, і просто намагається перечекати смуту".

Порошенку треба консолідувати провладний блок, щоб не люди розповзлися перед виборами. От Продан – людина Гройсмана 100%, і його рівень – районна податкова десь у Вінниці. Далеко до всеукраїнського масштабу. Через кулуарну аферу Гройсман підняв Продана на високу посаду. Тепер Порошенко тисне на Гройсмана, щоб той більше не втілював такі схеми,

– наголосив Лещенко.

І додав, що прем'єр фактично пожертвував Проданом, щоб зберегти хороші стосунки з президентом. Хоча ще кілька тижнів тому заявляв, що той буде керівником ДФС, допоки сам Гройсман керуватиме урядом.



Лещенко вважає, що Мирослав Продан – на 100% людина Володимира Гройсмана

Також нардеп прокоментував звинувачення з боку громадських активістів до керівника САП Назара Холодницького у тому, що він навмисне затягує і закриває справи. У Центрі протидії корупції говорили про 13 таких справ. Сергій Лещенко нарахував їх ще більше: "Насправді їх щонайменше 16".

Холодницький – дуже зручний партнер для керівних кланів, зокрема президентського. Вони – спільники. Чи його візьмуть у список на наступних виборах, чи підвищать у посаді, якщо залишаться у владі – не знаю. Натомість керівник САП для них як "вільна каса": треба закрити справу – закриє, треба відкрити – відкриє, зробити обшук – прошу, попередити про обшук – будь ласка,

– пояснив депутат.

Нагадаємо, у жовтні 2018 року Сергій Лещенко заявляв, що "після повалення режиму Януковича владу в державі захопили політики з тими ж цінностями, що і попередній президент-втікач, але кращим знанням англійської мови" і розповідав про те, як Порошенко намагається не дати Гройсману пропіаритись перед виборами.