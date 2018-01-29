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САНКЦІЇ НОВИНИ КИЄВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018
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САНКЦІЇ НОВИНИ КИЄВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018

Провокативні плакати з Леді Гагою та Сайрус з’явились на вулицях Голлівуду (18+)

23:01, 29 січня 1581 Читать новость на русском
Майлі Сайрус
Майлі Сайрус / Фото Террі Річардсона

Голих знаменитостей Леді Гагу та Майлі Сайрус вуличний художник, під псевдонімом Sabo, використав для скандальних плакатів "реклами" "Греммі-2018". На них він використав відверті фото зірок з хештегом #WeAllKnew ("Ми всі знали").

Про це пишуть в The Hollywood Reporter.

На перший погляд постери здаються рекламою музичної премії, але насправді мають інший меседж. У виданні зазначають, що Sabo має на увазі не лише нашумілу тему харасменту в шоу-бізнесі, а й "мізогіністичні тексти" сучасного репу та хіп-хопу. Тобто тексти, в яких міститься ненависть, зневага чи огида до жінок.

Читайте також: Греммі-2018: фото найкращих образів артистів з червоної доріжки

Варто зазначити, що провокативна світлина Сайрус, яку обрав художник для своєї інсталяції, зроблена фотографом Террі Річардсоном, – його нещодавно також звинуватили в сексуальних домаганнях.


Майлі Сайрус і Террі Річардсон

Теги: Порно Музика LifeStyle Леді Гага Секс
Джерело: 24 Канал
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