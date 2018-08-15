Провокація між "братніми країнами", – російські політики вимагають дискваліфікувати Хачеріді

Так званим російським політикам допекло, що український захисник Євген Хачеріді під час матчу у Москві показав свої щитки, які були розфарбовані у кольори українського прапора.

Російські журналісти одразу розгледіли у цьому порушення, і вимагають оштрафувати гравця.

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До них додалися і депутати російської Держдуми. Серед них і Дмитро Свіщєв, який вимагає оштрафувати Хачеріді та ПАОК. При цьому дискваліфікувати футболіста слід за те, що у Хачеріді "можуть бути політичні переконання".

"У будь-якого спортсмена можуть бути свої політичні переконання. Але їх не варто так відкрито висловлювати в тій ситуації, яка зараз відбувається між нашими дружніми, братніми країнами. Ясно, що це очевидна провокація. Хтось попросив його зробити це, або це було скоєно за власним бажанням – незалежно від цього Хачеріді повинен бути покараний", – переконаний Свіщєв.

Однак той же Свіщєв, після слів про "дружні і братні країни" одразу ж додає, що у даний час Росія і Україна перебувають не в найкращих стосунках". Про причини таких "стосунків" російський політик вирішив не згадувати.

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Та не тільки у російських депутатів відносно українських гравців є певні "застереження". У футбольних чиновників теж.

"Людина захотіла показати, що вона грає за Україну. На мій погляд, це провокація. Зараз будь-яка ситуація є вибухонебезпечною", – заявив член комітету з етики Російського футбольного союзу Андрій Созін.

Варто додати, що одразу після матчу журналістам вдалося поспілкуватися з бразильським гравцем ПАОК Лео Жаба, який свого часу виступав у російському чемпіонаті.

"Скільки знаю Хачеріді, у нього завжди були щитки з кольорами українського прапора. Це нормально. На моїх щитках теж є бразильська символіка ", – зізнався Жаба.

"Безумовно, бразилець прав, що жодному спортсмену не забороняє носити щитки та інші аксесуари із зображенням прапора своєї країни. Але демонстративно показувати їх уболівальникам з тієї держави, з яким в даний час існує серйозна напруженість у відносинах, – зовсім інше", – переконані журналісти видання RT.

Виникає запитання – у росіян така реакція лише на українців, чи в них є й інші "дружні та братські країни", символи яких викликають стільки негативу?

Нагадаємо, що "Спартак" вилетів з Ліги чемпіонів, поступившись за сумою двох матчів ПАОК. Окрім Євгена Хачеріді, за грецький клуб також виступає українець Євген Шахов.

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