"Провокація Порошенка через вибори": Дума РФ хоче звернутися до світу через конфлікт на Азові

4 грудня під час пленарного засідання депутати Держдуми Росії мають намір розглянути звернення до парламентарів світу та міжнародних парламентських організацій щодо ескалації конфлікту у Азово-Керченському регіоні. Зауважимо, що у Росії це називають "провокацією з боку Києва".

Про таку ініціативу розповів очільник комітету з міжнародних справ Леонід Слуцький, передає інформаційна агенція ТАСС.

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За його словами, розглянути це питання запропонували два профільних комітети: з міжнародних справ і справ СНД, євразійської інтеграції та зв'язків зі співвітчизниками.

"Серед адресатів – законодавчі органи європейських держав і Групи двадцяти, Міжпарламентська асамблея СНД, Парламентська асамблея Організації договору про колективну безпеку, Європарламент, Парламентська асамблея ОБСЄ, Парламентська Чорноморського економічного співробітництва", – зауважив представник Думи.

Водночас він підкреслив, що у проекті звернення мовиться про необхідність дати адекватну оцінку "провокаційним діям нинішньої української влади і їхніх західних покровителів, які ні до чого, крім ескалації напруженості в Європі, на жаль, не привели".

"Ми хочемо також довести до наших колег-парламентарів правду про те, що насправді відбулося 25 листопада у Керченській протоці", – пояснив Слуцький причину такого кроку.

Як додає видання, депутати Думи у документі назвали "винуватцем нинішнього загострення ситуації навколо України" її президента Петра Порошенка, який нібито "катастрофічно втрачає свій рейтинг серед українських виборців".

"Напередодні президентських виборів президент України цинічно та нерозважливо намагається переламати ситуацію на свою користь, усунути з політичного поля своїх опонентів. У хід, як і раніше, йдуть найбрудніші та жорстокі прийоми. Черговим наочним проявом такої політики стала здійснена 25 листопада провокація з незаконним перетинанням трьома кораблями ВМС України державного кордону РФ. Таким чином, було грубо порушено норми Статуту ООН, статті 19, 21,25, 30 Конвенції ООН з морського права (в частині прав прибережної держави на забезпечення безпеки в морському просторі, а також правил мирного проходу в територіальних водах, у цьому випадку Російської Федерації)", – переконують російські депутати.

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Також у проекті звернення начебто справжньою метою "провокаційного інциденту" російські парламентарі називають запровадження воєнного стану на території тих областей України, де у нинішнього глави держави – найменший рівень підтримки.

У зв’язку з вищевикладеним у Держдумі РФ пропонують засудити дії "української влади та їхніх заступників на Заході", а також закликати "всі миролюбні політичні сили, всіх здорових політиків об'єктивно оцінити деструктивний курс офіційного Києва, докласти необхідних зусиль для запобігання загрози миру та стабільності, що йде від Порошенка".

Нагадаємо, раніше у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб навели докази, що Росія атакувала українські кораблі у міжнародних водах, тобто за межами лінії державного кордону України на морі, що тимчасово не контролюється Києвом внаслідок окупації Криму.



Крім того, американський телеканал Fox News оприлюднив фото, на яких видно, що Кремль завершив розгортання ракетної батареї російського класу S-400 на авіабазі Джанкой в окупованому Криму за два тижні до конфлікту на Азові.

Що відомо про ескалацію конфлікту в Азовському морі та її наслідки? 25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Згодом група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня та заборонила в'зд чоловікам з Росії віком від 16 до 60 років. Натомість Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі. 28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.