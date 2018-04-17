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"Провокація проти НАТО": у Латвії відреагували на ракетні стрільби Росії у Балтійському морі

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У Латвії прокоментували ракетні стрільби Росії у Балтійському морі
У Латвії прокоментували ракетні стрільби Росії у Балтійському морі / ua.censor.net.ua

Ракетні навчання, які Російська Федерація провела в ексклюзивній економічній зоні Латвії в Балтійському морі, є демонстрацією сили і провокацією проти НАТО.

Про це заявив президент Латвії Раймонд Вейоніс в ефірі телеканалу LNT, передає "Інтерфакс".

На його думку, Росія хоче, щоб про ці навчання багато говорили, і в Латвії їй деколи дійсно приділяється надто велика увага. Вейоніс впевнений, що загалом, реакція Латвії адекватна, а Збройні сили контролюють ситуацію.

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Також, латвійський президент зазначив, що подібні навчання не сприяють безпеці в Балтійському регіоні та негативно впливають на інтенсивне судноплавство в морі. Крім того, на його думку, існує ймовірність помилок, тому в Балтійському морі як внутрішньому такі навчання не слід було б проводити взагалі.

Зазначимо, напередодні Росія проінформувала Латвійське агентство цивільної авіації про те, що Військово-морський флот РФ знову має намір організувати ракетні стрільби в ексклюзивній економічній зоні Латвії в Балтійському морі, зарезервувавши для цього повітряний простір з 17 по 19 квітня.

Нагадаємо, на початку квітня Росія вже проводила у Балтійському морі маневри з бойовими стрільбами. У навчаннях були задіяні малі ракетні кораблі "Серпухов", "Зелений дол", "Ливень" і "Пассат", корвети "Стерегущий", "Сообразительный", "Стойкий" і сторожовик "Ярослав Мудрий".

Теги: Новини Росії Новини політики Латвія Зброя НАТО
Джерело: 24 Канал
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