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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

"Провокація": Вбивство Захарченка небагатослівно прокоментував Лавров

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Сергій Лавров відреагував на вбивство Захарченка
Сергій Лавров відреагував на вбивство Захарченка / Getty images

Вбивство ватажка бойовиків Олександра Захарченка міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав "провокацією".

Ввечері 31 серпня внаслідок вибуху в центрі окупованого Донецька був вбитий один з ватажків проросійських бойовиків Олександр Захарченко.

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Майже одразу після вибуху з'явилась реакція МЗС РФ – у вбивстві Захарченка прогнозовано звинуватили Київ. Проте очільник відомства Сергій Лавров смерть ватажка окупантів Донецька дотепер не коментував.

У Міністерстві закордонних справ України вважають, що така швидка реакція МЗС РФ на вбивство глави так званої "ДНР" Олександра Захарченка свідчить про "бажання прикрити маріонеток, підконтрольних Кремлю".

Вдень 1 вересня Лавров назвав вбивство ватажка так званої "ДНР" "провокацією, спрямованою на зрив мінських домовленостей".

Провокація відверта і спрямована на зрив виконання мінських домовленостей,
– небагатослівно сказав глава МЗС РФ у коментарі журналістам, пише "Інтерфакс-Україна".

 

 

Теги: Новини України Новини політики Вбивство Захарченка Новини Донецька Новини Росії Сергій Лавров Мінські домовленості
Джерело: 24 Канал
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