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      Провокації на Марші рівності: кондоми з фекаліями поліція зберігатиме як речові докази

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      На КиївПрайд-2019 відбулася низка конфліктів
      На КиївПрайд-2019 відбулася низка конфліктів / "Главком"

      У підготовці провокацій на Марші рівності в Києві підозрюють 9 осіб, суд вже обрав їм запобіжний захід. Речові докази у справі, включно з презервативами, наповненими екскрементами, будуть зберігати аж до остаточного рішення суду.

      Усім підозрюваним у підготовці провокацій 23 червня на Марші рівності в Києві суд призначив запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання (не покидати територію Києва та з'являтися до контролюючих органів з певною періодичністю). Про це пише "Громадське".

      Детально про КиївПрайд: фото та відео Маршу рівності у столиці

      Поліція висунула затриманим 9 особам підозри у "готуванні до хуліганства". У разі визнання судом їхньої провини цим особам загрожує до 5 років ув'язнення.

      Частина речових доказів, включаючи презервативи із екскрементами, вилучена та арештована. Згідно із законодавством, зберігатися вони мають до винесення судом вироку,
      – зазначили у Головному управлінні Нацполіції у Києві.

      Утім, де та за яких умов зберігатимуть ці "речові докази" – у поліції не розповіли.

      Про яку провокацію з фекаліями мовиться?

      23 червня у Києві відбувся Марш рівності, що завершував програму КиївПрайд-2019. Основною темою заходів, що тривали з 14 червня, була "Свобода. Єдність. Боротьба", а головним гаслом – "Наша традиція – це свобода!"

      У цей день противники Маршу планували закидати його учасників презервативами, наповненими екскрементами. Однак провокаторів затримали правоохоронці.

      На Парковій зупинили автобус, який віз у центр 200 таких "снарядів" із лайном. Щоб наповнити кондоми фекаліями, на Жуковому острові працювала ціла "лайнолабораторія". А щоб отримати біоматеріал, як зізналися затримані, вони розібрали 4 біотуалети,
      – так описав ситуацію начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

      Що таке КиївПрайд?Це українська громадська організація, яка бореться за права ЛГБТ-спільнот та займається формуванням поваги до цих прав у суспільстві. У програмі КиївПрайду – різні культурно-просвітницькі заходи, що мають на меті розповісти про проблеми ЛГБТ-спільноти в Україні та про буденне життя її представників. 

      Ця організація вже 5 років проводить в Україні Марші рівності. І щороку вони супроводжуються провокаціями з боку радикальних та консервативних організацій, які звинувачували учасників в "руйнуванні традиційних цінностей".

      Прайд
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      Теги: Новини України Поліція Новини Києва ЛГБТ КиївПрайд 2019 Курйозні новини
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