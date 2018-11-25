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      Провокували на відкриття вогню, – представник президента в Криму про ситуацію в Азовському морі

      196 Читать новость на русском
      Росія провокувала українців на відкриття вогню
      Росія провокувала українців на відкриття вогню / radiosvoboda.org

      Постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим висловився щодо подій в Керченській протоці. На його думку, росіянами не просто було здіснено таран буксира ВМС, що призвело до втрати ним частини керованості, але й здійснено блокування всіх кораблів групи з метою недопущення надання допомоги буксиру.

      Про це Бабін написав на своїй сторінці у Facebook.

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      Кораблі РФ всіляко провокували судна ВМС на відкриття вогню,
      – наголосив він.

      Бабін
      Борис Бабін

      Водночас представник президента у Криму заявив: "Ці події ставлять хрест на міфі про угоду 2003 року щодо Азовського моря як хоч у чомусь корисну для України".

      Нагадаємо, три кораблі ВМС України, здійснюючи плановий перехід з порту Одеси до порту Маріуполь Азовського моря, підійшли до Керченської протоки. Однак росіяни її перекрили, і в тому числі для проходу цивільних суден. До того ж, прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових.

      При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ рухалися морем планово і відповідно до міжнародних норм. Натомість у ФСБ РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Теги: Новини України Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Адміністрація Президента Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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