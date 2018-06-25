"Проявіть повагу": Меланія Трамп виступила перед студентами після скандалу з написом на куртці

Дружина президента США Дональда Трампа Меланія виступила з промовою про взаємну повагу перед студентами на конференції організації "Студенти проти деструктивних рішень", нібито виправдовуючись за свій скандальний одяг, який вона продемонструвала напередодні.

Меланія Трамп виступила з промовою про взаємну повагу, нібито виправдовуючись за свій скандальний одяг, який вона продемонструвала напередодні. Про це повідомляє Daily Mail.

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Проявіть повагу один до одного. Ставтеся до суспільства, як до своєї сім'ї. Я вважаю, що це робота дорослих – забезпечити вас усім необхідним, щоб ви стали кращими у всіх сферах життя, – закликала Меланія.

Вона додала, що доброта, співчуття і позитив – дуже важливі складові життя.

"Набагато легше не говорити нічого, ніж сказати щось добре. Простіше засудити, ніж витратити час на те, щоб зрозуміти і розібратися. Легше побачити склянку наполовину порожньою, ніж наполовину повною", – заявила перша леді США.



Меланія Трамп / Getty Images

Зазначимо, цього разу Меланія виступила у прямій чорній міді-спідниці з поясом від Calvin Klein, білій сорочці і світлих туфлях на підборах.



Меланія Трамп / Getty Images

Нагадаємо, Меланія Трамп для поїздки до дітей у техаському таборі для незаконних мігрантів вона одягла куртку від бренду Zara з надписом "Мені справді все одно, а вам?" Таку витівку журналісти розцінили двояко.