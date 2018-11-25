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      "Проявляють вірність": у РПЦ відповіли на заклики Константинополя зняти заборону на причастя

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      У РПЦ відповіли на заклики Константинополя зняти заборону на причастя
      У РПЦ відповіли на заклики Константинополя зняти заборону на причастя / Фото з відкритих джерел

      Константинопольський патріархат закликає РПЦ скасувати заборону для мирян причащатися у своїх храмах. Натомість у РПЦ стверджують, що віряни не ходять до храмів Константинополя "із вірності".

      Про це повідомив у своєму посланні архієпископ Харіопольський Іоанн, екзарх православних російських церков у Західній Європі, пише російський "Інтерфакс".

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      Архієпископ висловив заклик православних російських церков, що перебувають в юрисдикції Константинополя. За його словами, для них рішення Московського патріархату щодо розірвання спілкування з Константинополем є "великим стражданням".

      У нинішній ситуації наші священики та диякони не допускаються до співслужіння в церквах, які належать до Московського патріархату (...) Але, відповідно до православної еклезіології, ця заборона не може стосуватися мирян,
      – йдеться в посланні екзарха.

      Він також висловлює надію на те, що розрив спілкування між двома церквами незабаром буде подолано.

      У РПЦ не зволікали з відповіддю. Там заявили, що миряни Російської православної церкви уникають причащатися в храмах Константинопольського патріархату "не стільки через побоювання порушити якусь заборону, а проявляючи вірність своїй церкві, яку розривають беззаконними діями Константинополя".

      "Врешті-решт, люди самі приймають рішення, виходячи зі своєї совісті", – сказав виданню секретар Відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату з міжправославних відносин протоієрей Ігор Якимчук.

      Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві.

      Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. Згодом Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував реакцію Російської православної церкви на рішення Синоду надати автокефалію Українській православній церкві. Він заявив, що росіяни не мають вибору та їм доведеться погодитися з рішеннями Константинополя.

      13 листопада мала відбутися зустріч Порошенка із єпископатом УПЦ МП у приміщенні Національного центру ділового та культурного співробітництва Український дім. Проте єпископат УПЦ МП цього дня зібрався в Києво-Печерській Лаврі та провів екстренне засідання синоду. За результатом засідання собор єпископів УПЦ МП підтвердив свою готовність до зустрічі з Порошенком, але на церковній території. Президент України Петро Порошенко після відмови у зустрічі від архієреїв УПЦ МП все ж провів перемовини з представниками цієї церкви, щоправда, лише з тими, хто підтримує надання Томосу Україні та створення Єдиної помісної церкви.

      Як розгортаються взаємини між РПЦ і Константинополем через надання Томосу Україні?7 вересня стало відомо про те, що Вселенський патріархат у межах підготовки до надання автокефалії Православній церкві в Україні призначив своїх екзархів (повірених) у Києві. Цю подію панічно розкритикували в РПЦ, назвавши відповідний крок "вторгненням на канонічну територію Московського патріархату". Крім того, 14 вересня з цієї ж причини синод РПЦ вирішив припинити участь у роботі структур під головуванням Константинопольського патріархату.

      11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. У РПЦ досить очікувано на це відреагували. За словами представників російської церкви, це є "легалізацією розколу" та матиме "сумні наслідки".

      Також представники Російської православної церкви неодноразово лякали, що надання Томосу Україні супроводжуватиметься кровопролиттям і насильницьким відбиранням їхніх храмів, а в Кремлі пообіцяли "захистити інтереси православних".

      За словами очільника УПЦ КП Філарета, Єдину помісну церкву в Україні буде створено до кінця 2018 року, а ті церкви, які не долучаться до неї, повинні будуть називатися "Російська православна церква в Україні".

      Україна стала на крок ближчою до отримання Томосу: дивіться відео


      ХТО ЩЕ ПІДТРИМУЄ ПОЗИЦІЮ РПЦ ЩОДО ТОМОСУ ДЛЯ УКРАЇНИ

       

      Теги: Новини політики РПЦ Релігія Томос Єдина помісна церква
      Джерело: 24 Канал
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